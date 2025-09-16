Hace instantes, se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que se encuentra internado en terapia intensiva. Conocé cómo es su estado de salud.

Estado de salud de Thiago Medina: ¿Qué dice el nuevo parte médico de este martes?

Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, tras sufrir un grave accidente el pasado viernes por la noche. El exparticipante de Gran Hermano permanece en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

En la mañana de este martes, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dio un nuevo parte médico: “Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva», comenzó el comunicado oficial.

La principal novedad, con respecto a este lunes, fue que «presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico». Además, resaltaron que «no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado«.

Por la tarde, se espera que el centro médico realice un nuevo comunicado por la tarde, donde actualizarán el estado de salud de Thiago. Vale destacar que a Thiago le extirparon el bazo, tiene un pulmón perforado y seis costillas rotas, según dijeron Daniela Celis, su expareja, y su familia.

Accidente de Thiago Medina: habló el principal testigo del choque

Raúl Argañaráz, principal testigo del choque, habló con Infama y contó detalles exclusivos del hecho: «Yo iba dos segundos detrás de la moto. Y apenas impactó contra el auto, yo llegué. Puse las balizas y ahí fue donde paramos el tránsito, porque él quedó casi en medio de la calzada. Lo podían pisar«, detalló.

El hombre indicó cuáles fueron las primeras palabras de Thiago tras el choque: «Lo que nos dijo fue que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire«. Además, expresó cómo fue el accionar de la otra persona involucrada en el accidente: «Se quedó en el lugar«.

Argañaraz indicó que el accidente se ocasionó en una curva confusa: «Hay una curva, doblás y no se ve adelante. Si venís rápido, no ves lo que hay adelante«. Además, agregó que en el sector «hay poca iluminación, hay unas luces LED que no alumbran nada».

Para cerrar, el testigo reveló que Thiago se encontraba en shock tras el accidente: «Decía: ‘¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo acá?’ Después él se quería incorporar, pero evidentemente tenía lesiones internas porque se dio vuelta para el costado y empezó a perder sangre por la boca».