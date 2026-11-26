El pollo al horno es uno de esos platos que nunca faltan en las celebraciones, pero con algunos ingredientes y trucos de cocina puede convertirse en una de las estrellas de la mesa navideña. Esta versión combina manteca, ajo, limón y hierbas aromáticas para conseguir una carne tierna, una piel crocante y una salsa irresistible.

La receta lleva una preparación sencilla, ingredientes fáciles de conseguir y un acompañamiento de papas, zanahorias y cebollas que se cocinan en la misma fuente, absorbiendo los jugos del pollo.

Ingredientes para preparar pollo al horno navideño

Para 4 a 6 personas

1 pollo entero de 2 a 2,5 kg.

100 g de manteca blanda.

4 dientes de ajo picados.

Ralladura de 1 limón.

Jugo de 1/2 limón.

1 cucharada de mostaza.

1 cucharada de perejil fresco picado.

1 cucharadita de romero.

1 cucharadita de tomillo.

Sal y pimienta a gusto.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cebolla grande.

1 kg de papas.

2 zanahorias.

1 naranja.

1 taza de caldo de pollo o vino blanco.

Cómo hacer pollo al horno para Navidad, paso a paso

1. Preparar la manteca de hierbas

En un recipiente, colocar la manteca blanda y agregar el ajo picado, la ralladura de limón, el jugo de medio limón, la mostaza, el perejil, el romero y el tomillo. Condimentar con sal y pimienta y mezclar hasta obtener una pasta homogénea. Esta preparación será la encargada de darle sabor y humedad al pollo durante la cocción.

2. Condimentar y untar el pollo

Secar muy bien el pollo con papel de cocina, tanto por fuera como en las zonas que sea posible del interior. Con los dedos, separar suavemente la piel de la pechuga sin romperla y colocar parte de la manteca saborizada debajo de la piel. Untar el resto por toda la superficie del pollo, cubriendo las patas, las alas y la pechuga.

3. Aromatizar el interior

Para darle un aroma especial, colocar dentro del pollo algunos trozos de naranja, limón, cebolla y una ramita de romero. No es necesario rellenarlo demasiado, ya que el objetivo es aromatizar la carne durante la cocción.

4. Preparar las verduras

Pelar las papas y las zanahorias y cortarlas en trozos medianos o grandes. Cortar también la cebolla en gajos. Colocar todas las verduras en una fuente para horno, agregar aceite de oliva, sal y pimienta y mezclar para que queden bien condimentadas. Ubicar el pollo en el centro de la fuente, sobre las verduras.

5. Llevar al horno

Agregar a la fuente una taza de caldo de pollo o vino blanco para evitar que los jugos se sequen y favorecer la formación de una salsa. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante los primeros 20 minutos. Luego, bajar la temperatura a 180 °C y continuar la cocción durante aproximadamente 1 hora y 20 minutos, dependiendo del tamaño del pollo y del horno.

6. Bañar el pollo durante la cocción

Cada 30 minutos, utilizar una cuchara para recoger los jugos de la fuente y volcarlos sobre el pollo. Este paso ayuda a mantener la carne húmeda y aporta sabor a la piel. Si las verduras se doran demasiado rápido, se puede agregar un poco más de caldo.

7. Dorar la piel y dejar reposar

Durante los últimos 10 minutos, subir la temperatura a 220 °C para conseguir una piel más crocante y dorada. Una vez listo, retirar del horno y dejar reposar entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo. Para garantizar que esté bien cocido, la temperatura interna en la parte más gruesa del muslo debe alcanzar los 74 °C.

El secreto para una salsa deliciosa

Los jugos que quedan en la fuente son una de las partes más sabrosas de la receta. Para aprovecharlos, se pueden pasar a una sartén, agregar un chorrito de vino blanco y dejar reducir unos minutos a fuego medio. Al final, incorporar una pequeña cucharadita de manteca y mezclar hasta conseguir una salsa más brillante y concentrada.

Cómo presentar el pollo en la mesa navideña

Para servirlo, colocar el pollo en una fuente grande y rodearlo con las papas, las zanahorias y las cebollas doradas. Se puede decorar con rodajas de naranja, ramitas de romero fresco y tomates cherry para darle un toque más colorido y festivo.