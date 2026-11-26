Cipo sumó tres triunfos en los partidos que lo dirigió Fernando Marcos este año. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti recibirá a Sarmiento de La Banda por la semifinal de vuelta de la reválida del Federal A y en las últimas horas se confirmó quién será el árbitro en un duelo decisivo.

El partido se jugará el domingo a las 17 horas en La Visera de Cemento y tendrá el arbitraje del bahiense Fernando Marcos, un juez de largo recorrido en la categoría.

Ya dirigió al Albinegro en el Federal A en 13 oportunidades, 3 por este campeonato. En ese historial, Cipo perdió una sola vez, con 7 triunfos y 5 empates.

En este torneo, estuvo en los dos cruces con Atenas de Río Cuarto en La Visera (empate 2 a 2 y victoria 1 a 0) y en el triunfo 2 a 1 a Deportivo Rincón como visitante.

El Albinegro empató 0 a 0 en la ida en Santiago del Estero y tiene ventaja deportiva por lo que pasará a la final si gana o vuelve a quedar igualado.

En la otra semifinal entre Olimpo y Douglas Haig, el juez será el cordobés Matías Billone Carpio, que este año dirigió la final por el primer ascenso entre Cipolletti y San Martín de Formosa.

El encuentro también será el domingo, desde las 20, en el Roberto Carminatti de Bahía Blanca. El aurinegro empató 2 a 2 como visitante en la ida y, al tener ventaja deportiva, clasificará si gana o repite la igualdad.