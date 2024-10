Darío Barassi le dedicó una sentida carta a su madre, a un año de su muerte

A poco de cumplirse un año de la muerte de su mamá y a días de la celebración del Día de la Madre, Darío Barassi compartió una emotiva carta en su cuenta de Instagram para recordarla junto a una foto en que se muestra con ella desde la clínica donde estuvo internada antes de fallecer.

El mensaje que Darío Barassi le escribió a su mamá

«Te extraño. Mucho. Ese día te colocaron un dispositivo para la quimio. Me dejaron entrar, pues Barassi, y nos quedamos horas charlando de todo, con olor a clínica y muchos aparatos haciendo sonidos. Ansiedad, risas y lágrimas. Todavía no sabíamos lo que se venía, todavía pensábamos que se podía», empezó a contar el conductor.

«Mis hermanos querían saber cómo estabas, te dije ‘foto viejita’, e inmediatamente tiraste un fuck you con tu cara de ojete jajajaj, ‘que no jodan’ me dijiste, con tu acidez y humor de siempre. En el fondo feliz por su preocupación, estabas esperando que preguntaran. Vieja bicha», siguió.

«Yo, muy típico mío, hacía preguntas de a quién preferís, o si te fueras a una isla desierta que 3 cosas te llevarías. No se, Esas pelotudeces muy mías y que a vos te entretenían aunque dijeras que no. Ese día estaba inspirado, y me nació preguntarte por el hombre de tu vida. Estaba mi viejo entre las opciones, algún que otro novio, tu segundo marido a quien amábamos, pero me frenaste en seco. Me miraste a los ojos y me dijiste: el hombre de mi vida son mis 3 hijos, no jodas más con las preguntas y tráeme un café. Mi madre, más vos no se puede», expresó.

«Me acuerdo ese momento especialmente esta semana que termina con tu día. Confieso que estoy muy psicoanalizado y no sé si quería ser el hombre de la vida de mi vieja, pero ahora que no te tengo acá, me siento orgulloso feliz y pleno de haber ocupado ese lugar para vos. Por eso lo comparto», explicó Barassi.

«Una vida entera queriéndote, cuidándote y disfrutándote. Se siente el vacío y aún duele. Y esta bien que sea así. No lo apuremos. En fin madre mía, seguro que si leyeras este posteo me regalarías otro fuck you y un ‘no seas cargoso gordito’, pero en el fondo lo apreciarías y te haría sonreír. Otra vez, Vieja bicha. Feliz día el domingo. Te quiero fuerte madre. Acá nos quedamos, con mil tazas de café sin ser tomadas… Pero, afortunadamente, otras tantas se compartieron entre la vieja bicha y los 3 hombres de su vida», finalizó.

La madre de Darío Barassi murió en noviembre de 2023 como consecuencia de un cáncer de páncreas.