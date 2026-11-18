El enfrentamiento entre Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo judicial. Después de la difusión del video de la fuerte discusión que protagonizaron en Nordelta, la actriz decidió presentar una denuncia por amenazas contra la conductora de MasterChef Celebrity. La información fue confirmada por su abogado, Agustín Rodríguez, quien también adelantó que solicitarán una medida de restricción de acercamiento.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el representante legal de la China Suárez explicó que la decisión de avanzar judicialmente se tomó el mismo día del enfrentamiento, aunque la actriz prefirió esperar antes de concretar la presentación. Además, cuestionó la filtración de las imágenes y aseguró que su defendida no tuvo participación en el conflicto familiar que originó el episodio.

La China Suárez denunció a Wanda Nara: qué confirmó su abogado

Durante una entrevista en el programa La Mañana con Moria, de El Trece, Agustín Rodríguez confirmó que la denuncia contra Wanda Nara ya fue presentada ante la Justicia.

El abogado explicó que la decisión estuvo vinculada con las expresiones que la conductora dirigió a la actriz durante el enfrentamiento ocurrido el 6 de noviembre en Nordelta.

La discusión quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación.

En las imágenes se escucharon insultos y una expresión de Wanda Nara dirigida a la China Suárez que la defensa de la actriz considera amenazante.

Rodríguez sostuvo que la intención es evitar que el enfrentamiento continúe escalando y que puedan producirse nuevos episodios de violencia.

El comentario de Wanda Nara que terminó de impulsar la denuncia

Uno de los puntos que destacó el abogado fue una declaración posterior de Wanda Nara durante una entrevista televisiva.

La conductora había recomendado públicamente que la China Suárez solicitara un botón antipánico, una expresión que la defensa interpretó como una ratificación de las amenazas registradas durante la discusión.

Según explicó Rodríguez, ese comentario terminó de convencer a su representada de que era necesario recurrir a la Justicia.

El letrado consideró que no se trató simplemente de una reacción producto del nerviosismo, sino de una situación que requería medidas preventivas.

La China Suárez pedirá una restricción de acercamiento contra Wanda Nara

Además de confirmar la denuncia por amenazas, Agustín Rodríguez adelantó que solicitarán una medida perimetral contra Wanda Nara.

El objetivo es impedir que la conductora se acerque a los domicilios que frecuenta la actriz, especialmente en la zona de Nordelta, donde ambas mantienen vínculos familiares y personales relacionados con Mauro Icardi.

El abogado explicó que la cercanía entre los lugares que frecuentan aumenta las posibilidades de nuevos encuentros y que buscan prevenir situaciones conflictivas.

Por el momento, el pedido de restricción de acercamiento no implica que la medida ya haya sido concedida por la Justicia.

Qué dijo el abogado sobre el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

Otro de los temas que abordó Rodríguez fue la difusión de las imágenes del enfrentamiento.

El representante legal aseguró que la defensa de la China Suárez no filtró el video y que su intención era que la grabación completa quedara exclusivamente en manos de la Justicia.

Según explicó, la decisión de preservar el material estuvo relacionada con la presencia de menores durante el episodio.

El abogado también insistió en que su defendida no tuvo participación directa en el conflicto familiar que desencadenó la discusión.

De acuerdo con su versión, la actriz quedó involucrada por encontrarse en la vivienda de Mauro Icardi y por mantener una relación sentimental con el futbolista.

El nuevo conflicto judicial entre Wanda Nara y la China Suárez

La presentación judicial se produce en medio de una nueva escalada de tensión entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia Suárez.

El episodio que originó el enfrentamiento ocurrió en una propiedad de Nordelta, durante una situación familiar vinculada con las hijas que Nara e Icardi tienen en común.

La discusión entre la conductora y la actriz quedó registrada en una grabación que se difundió días después y generó una fuerte repercusión mediática.

Por otra parte, Rodríguez también sostuvo que existe una medida cautelar anterior que limita las referencias públicas de Wanda Nara a los hijos de Eugenia Suárez.

Según el abogado, algunas publicaciones recientes podrían representar un incumplimiento de esa disposición, situación que también planean poner en conocimiento de la Justicia.

Con la denuncia por amenazas ya presentada y el pedido de una medida perimetral anunciado, el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo frente judicial. Ahora será la Justicia la encargada de evaluar las acusaciones y determinar si corresponde disponer medidas de protección.