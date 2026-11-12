De qué murió Paolo el Rockero: la enfermedad por la que estuvo internado antes de fallecer

La muerte de Jorge Juan Montejo, conocido popularmente como Paolo el Rockero, generó tristeza en el mundo del espectáculo argentino. El humorista falleció el miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 68 años, después de permanecer internado en un hospital de Tandil, su ciudad natal.

Según informó La Nación, a partir de los datos difundidos por la periodista Carolina Bisgarra, del programa Cortá por Lozano, el actor atravesaba un cuadro de pulmonía que había requerido su internación durante varios días.

Qué enfermedad tenía Paolo el Rockero

El humorista permanecía internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil, donde recibía atención médica por una infección respiratoria.

La neumonía, también conocida como pulmonía, es una infección que afecta los pulmones y que, en determinados casos, puede provocar complicaciones graves.

De acuerdo con la información publicada por distintos medios nacionales, el cuadro respiratorio fue el problema de salud asociado a su fallecimiento. Hasta el momento no trascendió un parte médico detallado sobre su evolución clínica.

Cómo fueron los últimos días de Paolo el Rockero

Montejo había regresado a Tandil después de varios años de exposición mediática. Allí mantenía contacto con sus seres queridos y continuaba realizando algunas actividades vinculadas al espectáculo.

En los últimos años había atravesado diferentes dificultades de salud que lo llevaron a reducir su presencia en televisión.

Su fallecimiento ocurrió durante la noche del miércoles 11 de noviembre, en el hospital donde permanecía internado.

El adiós a un personaje inolvidable

Paolo el Rockero alcanzó una enorme popularidad durante las décadas de 1980 y 1990, especialmente por sus participaciones en programas como Badía & Cía. y Feliz Domingo.

Con su característica vincha, el pelo largo y expresiones que se volvieron populares, Montejo construyó uno de los personajes más recordados del humor televisivo argentino.