La difícil vida de Paolo el Rockero: las adicciones, la depresión y su alejamiento de la televisión

Paolo el Rockero fue uno de los personajes más populares de la televisión argentina durante los años 80 y 90. Sin embargo, detrás del humor, las frases inolvidables y su particular estética, Jorge Juan Montejo atravesó una vida marcada por dificultades personales que terminaron alejándolo de los medios.

El actor, que murió a los 68 años en Tandil, había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental, las adicciones y los tratamientos que realizó para recuperarse.

Los problemas de salud y las adicciones de Paolo el Rockero

Según recordó Infobae, Montejo había reconocido en una entrevista con Teleshow que atravesó una etapa de inestabilidad emocional y consumo problemático de drogas.

Durante ese período, el humorista permaneció tres meses internado en un establecimiento neuropsiquiátrico de Buenos Aires, donde recibió tratamiento por depresión y adicciones.

El propio artista explicó que aquellas dificultades habían deteriorado distintos aspectos de su vida.

Con el paso del tiempo, estas circunstancias también influyeron en su carrera profesional y contribuyeron a que redujera sus apariciones televisivas.

Las falsas noticias sobre su muerte que perjudicaron su carrera

Uno de los episodios más insólitos de su trayectoria ocurrió cuando comenzaron a circular rumores falsos sobre su fallecimiento.

Entre 2004 y 2011 se difundieron versiones que aseguraban que Paolo el Rockero había muerto, algo que el propio Montejo debió desmentir.

La confusión llegó a perjudicar sus posibilidades laborales, ya que algunas personas creían que el artista que aparecía en los espectáculos era un imitador.

Con el tiempo, el humorista logró recordar aquella situación con ironía, aunque reconoció que había sido un momento complicado para su trabajo.

Su regreso a Tandil y una vida lejos de la televisión

Después de alcanzar una enorme popularidad, Montejo decidió regresar a Tandil, la ciudad donde había nacido, para continuar sus tratamientos y llevar una vida más tranquila.

Allí realizó presentaciones privadas, publicidades para comercios y contenidos para redes sociales.

En distintas entrevistas había destacado la importancia del acompañamiento de sus amigos y de las personas que lo ayudaban en su vida cotidiana.

Aunque su presencia en televisión disminuyó, Paolo el Rockero continuó siendo reconocido por varias generaciones de argentinos.

Su muerte, ocurrida el 11 de noviembre de 2026, volvió a poner en primer plano no solamente al personaje que hizo reír al país, sino también la historia personal del hombre que le dio vida.