Entre los estrenos de esta semana en Netflix, se encuentra «El refugio atómico» una nueva serie española que se estrena el viernes 19 de septiembre de 2025. La producción de los creadores de «La casa de papel«, genera grandes expectativas entre los usuarios de la plataforma por su gran elenco y la trama que ya adelantó.

Protagonizada por Joaquín Furriel, la serie promete una historia cargada de suspenso, tensiones y traiciones. Todos los detalles de «El refugio atómico».

De qué trata «El refugio atómico», la serie de Netflix protagonizada por Joaquín Furriel que se estrena este viernes

El próximo viernes 19 de septiembre de 2025, Netflix estrena “El Refugio Atómico”, la nueva producción española de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de «La Casa de Papel«. En esta ocasión, el dúo apuesta por un ambicioso thriller de ciencia ficción que promete atrapar a los espectadores desde el primer episodio.

La historia transcurre en un futuro distópico, con la Tercera Guerra Mundial a punto de estallar. Ante la inminente catástrofe, un grupo de millonarios decide refugiarse en Kimera Underground Park, un búnker de lujo diseñado como una ciudad subterránea.

Cada integrante lleva consigo no solo riquezas y privilegios, sino también viejos resentimientos, secretos familiares y traumas no resueltos que terminan explotando en el encierro. La convivencia deja ver las verdaderas personalidades de los convivientes; mientras algunos se muestran calculadores y dispuestos a manipular, otros revelan fragilidades ocultas.

Dentro del búnker, los vínculos se vuelven imprevisibles, desde amores clandestinos, amistades estratégicas y hasta traiciones que marcan el pulso del relato. Cada personaje encarna un rol dentro de este tipo de “laboratorio social”, donde se mide hasta qué punto el dinero y el poder sirven para enfrentar la presión psicológica del encierro.

Entre los protagonistas se destaca la participación del actor argentino Joaquín Furriel, quien se suma a un elenco internacional que combina rostros consagrados y nuevas promesas. Con estos ingredientes, “El Refugio Atómico” se perfila como uno de los grandes estrenos del año en Netflix, heredera del éxito de las series españolas que conquistaron al mundo.