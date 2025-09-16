El explosivo thriller que está en Netflix y ganó el Premio Emmy 2025 a «Mejor Película»

Este domingo se celebraron los Premios Emmy 2025, la gala de los llamados Óscar de la televisión. Estos premios no solo otorgan premios a series, sino que tienen algunos premios reservados para aquellas películas que se han estrenado directamente en televisión y plataformas de streaming.

Entre las producciones premiadas se encuentra «Rebel Ridge», una película original de Netflix, dirigida por Jeremy Saulnier, que al momento de su estreno se mantuvo entre lo más visto de la plataforma. De qué se trata.

Este domingo se celebró una nueva edición de los Premios Emmy 2025 y «Rebel Ridge» ,una producción original de Netflix, fue premiada como «Mejor Película». Este film, dirigido por Jeremy Saulnier, reconocido por innovar en el género suspenso, se ubicó entre lo más visto de la plataforma al momento de su estreno.

Con un elenco encabezado por Aaron Pierre, Don Johnson y Annasophia Robb, la trama se sitúa en Shelby Springs, una pequeña ciudad ficticia de Louisiana, Estados Unidos. El film, narra la historia de Terry Richmond, un ex marine que debe enfrentar la brutalidad policial y una red de corrupción para poder rescatar a su primo. Al enfrentarse a la indiferencia del jefe de policía, el protagonista se ve forzado a tomar la justicia en sus propias manos, dando lugar a una explosiva confrontación con las fuerzas del orden.

La ambientación de la película cobra un papel central, gracias a la elección de locaciones auténticas en Louisiana. Aaron Pierre subrayó en declaraciones a la revista People lo especial que resultó la filmación en Nueva Orleans: “Nueva Orleans es una de mis ciudades favoritas en todo el mundo. Me encanta la comida, me gustan la comunidad, la cultura, la energía. Y Nueva Orleans realmente nos besó y nos dio la bienvenida”.

La producción fue anunciada en 2019, pero su rodaje se suspendió durante la pandemia y finalmente se estrenó en 2024, seis años después de su anuncio inicial. En su debut, «Rebel Ridge» fue uno de los mayores éxitos de Netflix en 2024, sumando más de 104 millones de visualizaciones durante las 6 semanas que estuvo en el Top 10 semanal, ocupando además durante tres de ellas el número 1 entre las películas de habla más vistas de la plataforma.

La crítica la ha calificado como una película con un ritmo que, sin pisar nunca a fondo el acelerador, acaba intensificando las sensaciones de opresión y suspenso en una tensión que se intensifica hasta el final. Las interpretaciones, la crudeza de sus escenas y el trasfondo de crítica social fueron algunas de las cuestiones más aplaudidas en su momento, y que le han valido, además de su consideración como la «Mejor Película del año»