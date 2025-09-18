Como cada mes, Netflix renovó su catálogo y ofrece una amplia variedad de contenidos. Este miércoles la plataforma estrenó la segunda temporada de «1670», una miniserie polaca que combina comedia satírica con el formato de falso documental. De qué se trata.

Netflix: de qué se trata «1670», la disparatada miniserie ideal para maratonear

Como cada mes, Netflix renueva su catálogo y con ello estrenó la segunda temporada de «1670», una miniserie polaca que combina comedia con falso documental. Compuesta por ocho capítulos de entre 29 y 37 minutos de duración, se estrenó este miércoles 17 de septiembre de 2025 y ofrece una opción ideal para maratonear en una sola tarde.

Sinopsis oficial de Netflix:

«En esta comedia satírica, un noble excéntrico enfrenta disputas familiares y revueltas campesinas mientras gobierna su pueblo polaco en el año 1670 a su manera: con puro caos.»

La trama de «1670» se desarrolla en una aldea polaca del siglo XVII y sigue las desventuras de Jan Pawe Adamczewski, un noble excéntrico obsesionado con dejar su marca en la historia. Esta ambición por querer convertirse en la persona más famosa del país, hace que el protagonista no deje de caer una y otra vez en disputas familiares y enfrentamientos con campesinos.

Las situaciones exageradas reflejan problemas contemporáneos como la ambición desmedida, la corrupción política y las desigualdades sociales. El tono satírico convierte a «1670» en una comedia que funciona tanto como parodia histórica como espejo irónico de la actualidad.

La narrativa, contada en formato de falso documental, incluye miradas a cámara y reacciones exageradas que refuerzan el tono cómico. Según la crítica, la ironía está tan presente en cada capítulo que ya es como un personaje más.

Esta nueva entrega promete seguir divirtiendo a quienes ya vieron la primera temporada, pero además, busca atrapar nuevos consumidores. En ocho capítulos esta serie una maratón cargada de risas.