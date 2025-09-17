Netflix compartió el tráiler oficial de la tercera temporada de su serie «Monstruo: la historia de Ed Gein», la siguiente entrega de la antología de terror creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. En esta entrega, la trama sigue la historia detrás de uno de los asesinos reales más notorios de la historia, que ha servido como inspiración de películas como «La masacre de Texas». Todos los detalles.

Netflix lanzó el tráiler de la serie sobre el asesino que inspiró «La masacre de Texas»

Netflix presentó el tráiler de una nueva entrega de la antología de terror creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, «Mounstruo: la historia de Ed Gein». La trama aborda la historia del asesino que inspiró grandes clásicos del cine como «La masacre de Texas», «Psicosis» o «El silencio de los inocentes».

Esta antología ya cuenta con dos entregas anteriores; la primera temporada abordó la historia del peligroso asesino en serie Jeffrey Dahmer, mientras que la temporada 2 se centró en el crimen cometido por los hermanos Lyle y Erik Menendez.

Para la temporada 3 conoceremos la historia detrás de Ed Gein, un asesino serial y ladrón de cuerpos que, en la década de 1950, fue apodado “el Carnicero de Plainfield”. La serie explora la vida de Gein tras la muerte de su madre en 1945 y cómo posteriormente empezó a cometer crímenes durante su aislamiento.

En el adelanto se puede ver al protagonista ejecutando asesinatos, utilizando la piel de sus víctimas e interactuando con su madre Augusta, interpretada por Laurie Metcalf. También, se puede observar al asesino bailando, usando un vestido y una máscara hecha con el rostro de Augusta. Al concluir el tráiler, la figura de Gein pronuncia una frase que sintetiza el tono inquietante de la serie: “Tú eres quien no puede apartar la mirada”.

Netflix: cuándo se estrena «Mounstruo: la historia de Ed Gein»

La serie promete mantener el tono de terror e impresionar al público y los fans del género expresaron su entusiasmo por el estreno, que estará disponible a partir del 3 de octubre 2025 en Netflix.