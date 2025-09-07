Llega a Netflix la serie española más esperada del año con la participación de Joaquín Furriel

La espera llega a su fin. El próximo 19 de septiembre, Netflix estrena “El Refugio Atómico”, la nueva producción española de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de La Casa de Papel. En esta ocasión, el dúo apuesta por un ambicioso thriller de ciencia ficción que promete atrapar a los espectadores desde el primer episodio.

De qué trata El refugio atómico, la serie española más esperada del año

La historia transcurre en un futuro distópico, con la Tercera Guerra Mundial a punto de estallar. Ante la inminente catástrofe, un grupo de millonarios decide refugiarse en Kimera Underground Park, un búnker de lujo diseñado como una ciudad subterránea. Allí no falta nada: restaurantes, gimnasios, spa, psicólogos y hasta jardines para escapar del caos exterior.

Mientras el mundo se desmorona afuera, los habitantes del refugio disfrutan de privilegios, pero la convivencia no tarda en volverse peligrosa. Viejas cuentas pendientes entre dos familias desencadenan una serie de conflictos que amenazan con hacer estallar también la paz dentro del búnker.

Entre los protagonistas se destaca la participación del actor argentino Joaquín Furriel, quien se suma a un elenco internacional que combina rostros consagrados y nuevas promesas.

Con estos ingredientes, “El Refugio Atómico” se perfila como uno de los grandes estrenos del año en Netflix, heredera del éxito de las series españolas que conquistaron al mundo.