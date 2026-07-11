¿Debió ser anulado? La polémica en uno de los goles de Inglaterra a Noruega

El triunfo de Inglaterra por 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 quedó envuelto en una fuerte controversia arbitral, luego de que un video evidenciara que el gol del empate inglés se habría originado en una jugada que, según el reglamento, debió haber sido invalidada.

Inglaterra avanzó, pero quedó bajo sospecha por un gol que desató la controversia

La acción ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando el conjunto noruego ganaba 1-0 gracias al tanto de Andreas Schjelderup. Tras un despeje del arquero Ørjan Nyland, la pelota habría impactado contra el cable de una cámara aérea antes de regresar al campo de juego. A partir de esa acción continuó la jugada que terminó con la definición de Jude Bellingham para el 1-1.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Las imágenes, difundidas después del encuentro, muestran el posible contacto del balón con el cable, una situación que provocó el reclamo de los futbolistas noruegos. Incluso, el sensor incorporado en la pelota habría detectado el impacto, aunque la tecnología no derivó en la interrupción del juego.

Pese a las protestas, el árbitro francés Clément Turpin decidió convalidar la acción y el gol, sin considerar que la pelota habría golpeado un elemento externo antes de que Inglaterra iniciara el ataque del empate.

La decisión generó un intenso debate, ya que las reglas establecen que el partido debe detenerse y reanudarse con un balón a tierra cuando la pelota toca un agente externo que interfiere en la acción. De haberse aplicado ese criterio, la jugada que terminó en el gol de Bellingham debería haber quedado anulada.

La polémica cobró aún mayor dimensión porque el resultado terminó favoreciendo a Inglaterra. Luego del empate, el seleccionado de los «Tres Leones» consiguió el 2-1 definitivo a los tres minutos del tiempo suplementario, cuando Bellingham aprovechó un rebote concedido por Nyland para marcar el tanto de la clasificación.

«Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el «latido del balón» cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón», comunicó la FIFA tras la polémica.

Con este resultado, Inglaterra se convirtió en el tercer semifinalista del Mundial 2026 y espera por el ganador del cruce entre Argentina y Suiza.