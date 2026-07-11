Nebulización en poscosecha como alternativa tecnológica en aplicaciones fitosanitarias

El control de enfermedades de poscosecha representa un aspecto clave para preservar la calidad y reducir pérdidas durante el almacenamiento y comercialización de frutas frescas.

En especies como peras y manzanas, los tratamientos fitosanitarios realizados después de la cosecha forman parte habitual del manejo poscosecha, con el objetivo de disminuir el desarrollo de podredumbres y mantener la calidad durante la conservación frigorífica y la vida comercial.

Tradicionalmente, estos tratamientos se realizaron mediante sistemas basados en diluciones acuosas, entre los cuales la ducha de bines (drencher) constituye uno de los métodos más difundidos en nuestra región.

Aplicación en bajo volumen



En los últimos años comenzaron a incorporarse tecnologías de aplicación en bajo volumen, entre ellas los sistemas de nebulización, basados en la generación y dispersión de partículas finas en suspensión.

A diferencia de los sistemas tradicionales, donde la cobertura depende principalmente del mojado y escurrimiento del caldo, la nebulización se basa en la dispersión aérea de partículas que permanecen temporalmente suspendidas y posteriormente se depositan sobre las superficies tratadas.

«La nebulización se basa en la dispersión aérea de partículas que permanecen temporalmente suspendidas y posteriormente se depositan sobre las superficies tratadas».

Los sistemas de aplicación utilizados en poscosecha pueden clasificarse en aplicaciones de alto volumen y de bajo volumen.

Dentro de los sistemas de alto volumen, la ducha de bines continúa siendo uno de los métodos más utilizados para la aplicación de productos fitosanitarios sobre fruta fresca.

Por otra parte, las aplicaciones mediante nebulización se encuadran dentro de los sistemas de bajo volumen, caracterizados por utilizar cantidades significativamente menores de caldo durante el tratamiento.

En los sistemas tradicionales de ducha, los productos son aplicados mediante lluvias de alto caudal y parte importante del caldo utilizado escurre nuevamente hacia una pileta o tanque de recirculación. La calidad de aplicación depende de factores como el volumen utilizado, la homogeneidad de la lluvia, el tiempo de exposición y la disposición de los bines durante el tratamiento.

Sistemas de nebulización



En los sistemas de nebulización, las partículas generadas permanecen temporalmente suspendidas dentro de la cámara o recinto tratado. La distribución del producto depende principalmente del tamaño de partícula, la circulación de aire y las características estructurales del recinto donde se realiza la aplicación.

Sistema tradicional de ducha.



La eficiencia de cualquier sistema de aplicación no depende solamente del producto utilizado, sino también de la capacidad para lograr una adecuada distribución y deposición sobre las superficies objetivo.

En sistemas tradicionales, la composición del caldo puede modificarse debido a la incorporación de agua proveniente del lavado previo de la fruta y a la acumulación de restos vegetales, tierra y otros materiales orgánicos.

La cobertura sobre la fruta puede verse afectada por factores como la disposición de los bines y la presencia de zonas de sombra. Evaluaciones realizadas por la Experimental de INTA Alto Valle en distintas duchas comerciales de la región demostraron, en algunos casos, limitaciones en la cobertura de la fruta ubicada en los bines inferiores de las pilas sobre el camión.

Baja incorporación de agua



En los sistemas de nebulización, la baja incorporación de agua reduce significativamente la generación de escurrimientos y disminuye el mojado superficial sobre la fruta y otras superficies tratadas. Sin embargo, la uniformidad de distribución y deposición continúa siendo uno de los principales desafíos técnicos de este tipo de aplicaciones. El tamaño de partícula, la circulación de aire, la ubicación de los equipos y la configuración de la cámara pueden influir significativamente sobre el resultado final del tratamiento.

Aplicación mediante nebulización.



Los sistemas de nebulización representan una alternativa tecnológica con potencial para ampliar las posibilidades de aplicación de productos fitosanitarios en poscosecha. Pueden utilizarse para tratamientos con productos fungicidas, antioxidantes, sanitizantes ambientales y determinadas aplicaciones sobre superficies e instalaciones.

Flexibilidad operativa



La posibilidad de trabajar con bajo volumen, reducir el uso de agua y minimizar la generación de efluentes constituye uno de los principales factores de interés de esta tecnología. A esto se suma la posibilidad de realizar reaplicaciones con la fruta ya almacenada dentro de cámaras frigoríficas, aportando flexibilidad operativa en programas de conservación prolongada.

Si bien los sistemas tradicionales continúan siendo ampliamente utilizados y presentan ventajas operativas en numerosos escenarios, la nebulización ofrece características que podrían resultar de interés en determinadas aplicaciones de poscosecha. La eficacia final de estos sistemas depende de una adecuada calibración, validación biológica y adaptación a las condiciones específicas de cada operación comercial.

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