Demi Moore: revelan que Madonna estuvo a punto de reemplazarla en la película que cambió su carrera

Demi Moore estuvo a punto de perder uno de los papeles que cambiaron su carrera en Hollywood. Cuatro décadas después del estreno de St. Elmo’s Fire, salió a la luz una historia que involucra a la actriz, al director Joel Schumacher y a una posible reemplazante que entonces comenzaba a conquistar el mundo de la música: Madonna.

Según publicó Radio Mitre este viernes 9 de octubre, el guionista Carl Kurlander reveló durante una entrevista en el podcast Reality Life with Kate Casey que Moore atravesaba un momento personal complicado cuando fue convocada para la película de 1985. De acuerdo con su testimonio, Schumacher habría considerado despedirla después de un episodio ocurrido durante una prueba de vestuario.

La historia, que permaneció durante años como parte de los recuerdos detrás de cámaras, volvió a generar repercusión porque muestra cómo una decisión tomada antes del rodaje pudo haber cambiado la trayectoria de dos de las mujeres más famosas del espectáculo internacional.

Qué pasó con Demi Moore durante el rodaje de St. Elmo’s Fire

La película St. Elmo’s Fire, estrenada en 1985, reunió a un grupo de jóvenes actores que luego se convertirían en figuras reconocidas de Hollywood.

Demi Moore fue elegida para interpretar a Jules Van Patten, una joven que llevaba una vida marcada por las fiestas y los excesos.

Sin embargo, según el relato de Carl Kurlander, la actriz atravesaba dificultades personales relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias.

El guionista aseguró que Moore se presentó en malas condiciones a una prueba de vestuario, lo que habría generado una fuerte reacción del director.

Joel Schumacher habría considerado apartarla del proyecto, preocupado por las consecuencias que la situación podía tener durante el rodaje.

La revelación corresponde al testimonio retrospectivo de Kurlander y no a una nueva declaración de Moore sobre aquel episodio.

Madonna, la cantante que pudo reemplazar a Demi Moore

Uno de los detalles más sorprendentes de la historia es que Madonna habría sido considerada para ocupar el lugar de Demi Moore.

Según recordó Kurlander, Schumacher había conocido a la cantante y estaba convencido de que se convertiría en una estrella internacional.

En aquel momento, Madonna ya comenzaba a consolidarse como una de las figuras más importantes del pop, pero todavía estaba dando sus primeros pasos en el cine.

La posibilidad de incorporarla a St. Elmo’s Fire habría surgido como una alternativa si Moore no lograba continuar en la producción.

Finalmente, el reemplazo no se concretó y Madonna nunca interpretó a Jules Van Patten.

La anécdota vuelve a despertar curiosidad entre los seguidores de ambas artistas, especialmente porque sus carreras tomaron caminos muy diferentes durante las décadas siguientes.

Los diez días que cambiaron la carrera de Demi Moore

De acuerdo con el testimonio del guionista, la productora Lauren Shuler Donner intervino para evitar que Demi Moore perdiera el papel.

La propuesta habría sido darle un plazo de diez días para iniciar un proceso de recuperación y demostrar que estaba en condiciones de participar en la película.

Moore aceptó el desafío y comenzó a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos, además de contar con una persona que la acompañara durante su recuperación.

La decisión permitió que continuara vinculada al proyecto y finalmente interpretara a Jules.

El episodio tuvo una importancia especial en su carrera, porque St. Elmo’s Fire se convirtió en una de las películas emblemáticas del grupo de jóvenes actores conocido como el Brat Pack.

El elenco también incluía a Rob Lowe, Emilio Estevez, Andrew McCarthy, Judd Nelson, Ally Sheedy y Mare Winningham.

Qué había contado Demi Moore sobre ese momento de su vida

Aunque las declaraciones de Carl Kurlander volvieron a instalar la historia en los medios, Demi Moore ya había hablado públicamente sobre las dificultades que atravesó durante aquella etapa.

En el documental Brats, estrenado en 2024, la actriz recordó que la producción había dispuesto que contara con acompañamiento para mantenerse sobria durante el rodaje.

También reconoció la importancia del respaldo que recibió de Joel Schumacher, quien decidió darle la oportunidad de continuar en la película.

Su testimonio permitió conocer otra dimensión de una etapa en la que la actriz comenzaba a construir su carrera mientras enfrentaba problemas personales.

Con el paso de los años, Moore también habló abiertamente sobre su relación con las adicciones y los tratamientos que realizó, especialmente después de atravesar otra crisis en 2012.

De St. Elmo’s Fire a La sustancia: la transformación de Demi Moore

Después de su participación en St. Elmo’s Fire, Demi Moore se convirtió en una de las actrices más reconocidas de Hollywood.

Durante las décadas siguientes protagonizó películas que marcaron distintas etapas de su trayectoria.

Entre las más recordadas aparecen Ghost (1990), junto a Patrick Swayze; Cuestión de honor (1992), con Tom Cruise y Jack Nicholson; Propuesta indecente (1993); y Striptease (1996).

En los últimos años, su carrera volvió a recibir una enorme atención gracias a La sustancia, la película de Coralie Fargeat que aborda la presión estética, el envejecimiento y las exigencias de la industria del entretenimiento.

Su interpretación le permitió ganar el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical en 2025 y obtener una nominación al Oscar.

A los 63 años, Moore continúa siendo una figura central del cine internacional y una voz reconocida en las conversaciones sobre la edad y la imagen de las mujeres en Hollywood.

La historia desconocida que pudo cambiar dos carreras en Hollywood

La revelación sobre el posible reemplazo de Demi Moore por Madonna recupera un episodio poco conocido de una de las películas más representativas de los años 80.

Según la versión de Carl Kurlander, una intervención de la producción y un plazo de diez días fueron decisivos para que la actriz conservara su personaje.

La historia también muestra cómo una decisión de casting pudo haber cambiado el comienzo de la carrera cinematográfica de Madonna.

Cuatro décadas después, Demi Moore sigue sumando reconocimientos, mientras aquella película continúa ocupando un lugar especial entre los clásicos de Hollywood.

Lo que entonces parecía una crisis capaz de dejarla fuera del proyecto terminó convirtiéndose en uno de los momentos decisivos de su trayectoria profesional.