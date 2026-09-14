«Más veces sí que no»: el sincericidio en vivo de Diego Leuco sobre Sofi Martínez que revolucionó las redes

El estudio de La Peña de Morfi (Telefe) se transformó este fin de semana en el escenario de uno de los momentos televisivos más comentados del mundo del espectáculo. Diego Leuco y Sofi Martínez se reencontraron frente a las cámaras para protagonizar un intenso cuestionario cruzado, con Sebastián Wainraich como un astuto mediador que no dudó en exponer las cuentas pendientes de la relación que finalizó en 2024 tras casi ocho años de historia.

Lejos de esquivar los temas incómodos, el dinámico intercambio expuso desde reproches por redes sociales hasta confesiones íntimas sobre el desgaste del vínculo, dejando en evidencia que el afecto, y las cuentas sin saldar, siguen intactos.

Redes silenciadas, mensajes borrados y 40 kilos de yerba

El segmento comenzó con chicanas sobre los tiempos del noviazgo y rápidamente escaló hacia la intimidad de la ruptura. Consultada por sus movimientos digitales tras el distanciamiento, Sofi Martínez no tuvo filtro:

El bloqueo: “El día que nos separamos te silencié y hasta el día de hoy no aparecés en mis redes. Era mejor silenciarte que eliminarte”, disparó la periodista deportiva, descolocando a su ex.

“El día que nos separamos te silencié y hasta el día de hoy no aparecés en mis redes. Era mejor silenciarte que eliminarte”, disparó la periodista deportiva, descolocando a su ex. Mensajes en la madrugada: Leuco reconoció que le cuesta soltar y confesó que stalkea mentalmente el chat: “Millones de veces le escribí mensajes largos y después los borré”.

Leuco reconoció que le cuesta soltar y confesó que stalkea mentalmente el chat: “Millones de veces le escribí mensajes largos y después los borré”. El faltante doméstico: Entre risas, el conductor reveló una graciosa anécdota de convivencia inconclusa: “Nos mandaron 40 kilos de yerba que a ella le gusta y nunca le avisé que había llegado. También le quedó alguna remera mía”, bromeó.

La confesión en vivo: «Muchas veces la extraño»

El momento de máxima tensión dramática llegó cuando el cuestionario apuntó directamente al plano sentimental. Ante la pregunta de si todavía extrañaba a su expareja, Leuco intentó escapar con un rodeo: “Por sí o por no no puedo responder, porque estaría mintiendo”. Sin embargo, ante la insistencia de Sofi, terminó quebrándose al aire:

“Muchas veces, sí. Más veces sí que no”, reconoció el conductor, provocando un silencio cómplice en el estudio y una ola de reacciones inmediatas en las plataformas digitales.

Para cerrar el paso de comedia y nostalgia, ambos coincidieron en que, si pudieran borrar un solo día de su historia compartida, elegirían desechar la jornada en la que decidieron tomar caminos separados, coronando un reencuentro cargado de química y respeto mutuo.