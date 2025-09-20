Los estrenos de septiembre en Netflix están causando furor. La plataforma de streaming más elegida en todo el mundo volvió a ser tendencia tras el estreno de «Amigos de armas«, una producción estadounidense que mezcla drama, humor negro y hechos reales. De qué se trata.

Netflix: la película basada en hechos reales que es ideal para ver este fin de semana

Netflix volvió a marcar tendencia con «Amigos de armas«, una película estadounidense originalmente estrenada en 2016, que regresó para atrapar a una nueva generación de espectadores. Protagonizada por Jonah Hill, Miles Teller y Ana de Armas, se convirtió en una de las cintas más comentadas del catálogo.

Aunque «Amigos de armas» toca un tema sensible como la venta ilegal de armamento y sus consecuencias en conflictos bélicos, lo hace con un tono que combina tensión y humor. Todd Phillips, director de la película, buscó generar un contraste entre lo absurdo de algunas situaciones y la crudeza de la realidad.

El elenco protagonista constituye uno de los mayores atractivos de esta producción. Jonah Hill y Miles Teller entregan interpretaciones memorables que elevan considerablemente el nivel del filme. Ana de Armas aporta frescura al reparto, mientras que Bradley Cooper suma su experiencia actoral al proyecto.

Netflix: De qué trata «Amigos de armas», la película basada en hechos reales

La historia de «Amigos de armas» se centra en Efraim Diveroli (Jonah Hill) y David Packouz (Miles Teller), dos jóvenes de Miami que, casi por accidente, entraron en el lucrativo pero peligroso mundo de la venta de armas. Lo que empezó como un negocio menor se transformó en un contrato millonario con el Pentágono, valuado en 300 millones de dólares.

Ese acuerdo estaba vinculado con el envío de tropas a Afganistán, y los dos amigos pasaron de ser emprendedores improvisados a traficantes con acceso directo a los grandes despachos de poder en Estados Unidos.

El detalle más impactante es que la película está basada en hechos reales. Diveroli y Packouz existieron y realmente lograron enriquecerse vendiendo armas al gobierno estadounidense. El film retrata cómo alcanzaron la cima, pero también cómo la ambición y la falta de escrúpulos los llevaron a situaciones límite.