Emilia Mernes en crisis: conflictos, rumores y la presión que sacude su carrera

Nada de lo que pasa con Emilia Mernes hoy es menor. En cuestión de días, la artista quedó en el centro de una serie de situaciones que combinan peleas en el mundo del pop, versiones sobre su vida privada y señales de aislamiento en redes.

El resultado es claro: uno de los momentos más tensos de su carrera.

La “guerra fría” con Tini y María Becerra

El primer foco de conflicto se instaló dentro de la escena musical. Según versiones que circularon en programas y portales, se habría generado una fuerte tensión entre Emilia y figuras como Tini Stoessel y María Becerra.

El motivo no sería personal en origen, sino profesional: movimientos de equipos de trabajo

Bailarines, estilistas y personal técnico habrían pasado de un entorno a otro, algo que en la industria suele interpretarse como una ruptura de códigos no escritos.

El gesto en redes que encendió todo

La tensión dejó de ser un rumor cuando aparecieron señales concretas.

En los últimos días se registraron:

Unfollows entre artistas

Distanciamiento de influencers cercanos

Menor interacción pública

En el universo digital, estos gestos funcionan como mensajes directos. Y en este caso, fueron leídos como un quiebre dentro del círculo femenino del pop argentino.

Rumores sobre su relación con Duki

En paralelo, el frente personal también sumó ruido. Versiones difundidas en programas de espectáculos vincularon a Emilia con una supuesta infidelidad hacia Mauro Lombardo.

Las versiones incluyeron:

Presuntos chats filtrados

Menciones a una fiesta privada vinculada a la Selección argentina

Sin embargo, parte de esa información fue puesta en duda y desmentida, ya que algunas capturas corresponderían a filtraciones antiguas sin relación directa con la artista.

El contexto profesional que suma incertidumbre

A esto se suma un escenario más amplio dentro de la industria.

Emilia forma parte de Walter Kolm Entertainment, una empresa que en los últimos meses quedó bajo la lupa tras la salida de artistas importantes como Maluma, Wisin y el grupo CNCO.

Algunas versiones apuntan a conflictos internos y cuestionamientos sobre el manejo profesional, lo que suma tensión al contexto.

Señales de aislamiento en su entorno

En paralelo, comenzó a notarse un cambio en el entorno de la artista:

Menos apoyo visible en redes

Distancia de figuras del espectáculo

Silencio de referentes del fútbol vinculados a rumores

Estos indicios alimentan una percepción: Emilia estaría atravesando un momento de mayor exposición, pero con menor respaldo público

Un momento clave para su carrera

En la industria musical, estos episodios no son nuevos, pero sí determinantes.

Conflictos, rumores y movimientos internos pueden impactar directamente en la imagen pública de un artista.

En el caso de Emilia Mernes, todo ocurre al mismo tiempo, lo que potencia el efecto.