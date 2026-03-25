Emilia Mernes rompió el silencio tras el escándalo con Tini Stoessel: «Estoy angustiada y asustada»

El silencio de Emilia Mernes finalmente se quebró, pero no para alimentar la polémica, sino para denunciar una situación límite. Este miércoles, la intérprete de «.mp3» utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un extenso descargo en el que desmiente las versiones de conflictos internos que circularon durante la última semana.

En un tono de profunda vulnerabilidad, la artista nacida en Nogoyá aseguró que se están «replicando mentiras» y que el nivel de hostilidad que recibe tanto ella como las mujeres involucradas ha escalado a niveles intolerables. Con este mensaje, Emilia Mernes busca poner un freno a las noticias sin criterio y reafirmar que los vínculos con sus pares fueron dialogados en privado.

Emilia Mernes y su contundente desmentida sobre las peleas con colegas

A través de una historia publicada desde su estudio de grabación, Emilia Mernes fue categórica al referirse a los rumores de distanciamiento con otras figuras del pop, especialmente tras el reciente «unfollow» de Tini Stoessel.

«Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas«, sentenció la cantante, dejando en claro que para ella no existen cuentas pendientes.

El comunicado de Emilia Mernes en redes sociales.-

La artista subrayó que siempre mantiene abierta la posibilidad de retomar el diálogo de manera privada, alejándose de la narrativa de confrontación que se instaló en las plataformas digitales. De esta manera, Emilia Mernes intentó desactivar la hipótesis de una guerra entre divas, apelando a la madurez profesional y personal para resolver cualquier desacuerdo fuera del ojo público.

El impacto del odio en redes sociales y la salud mental de Emilia Mernes

Uno de los puntos más alarmantes del comunicado es el estado emocional que atraviesa la joven cantante. Emilia Mernes confesó sentirse «muy angustiada y asustada» por la virulencia de los ataques que recibe a diario. «Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio«, expresó, poniendo el foco en cómo el anonimato de las redes sociales fomenta una violencia que repercute directamente en la integridad de cualquier ser humano.

Además del daño personal, la artista remarcó que este clima de hostilidad afecta profundamente a su círculo íntimo. «Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa«, señaló, haciendo un llamado a la empatía y al cese de la invención de noticias. Con un pedido final de «por favor basta«, la cantante se suma a una lista cada vez más larga de figuras que exigen un cambio en la cultura del acoso digital para preservar su bienestar psicológico.