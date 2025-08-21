Una de los principales consejos para cuidar la alimentación es consumir recetas sin gluten. Y aunque parezca una tarea difícil, existen opciones ricas para todas las comidas del día. En este caso, te contamos cómo hacer este exquisito budín de banana y almendras, ideal para merendar.

Ideal para merendar: budín de banana y almendras, sin gluten

Una de las principales sugerencias para cuidar la alimentación, es consumir opciones libres de gluten. Aunque puede parecer difícil encontrar este tipo de alternativas en la pastelería, esta receta compartida por @pulicocina en Instagram es un éxito. Te contamos cómo hacer este bizcochuelo de banana y almendras que se puede hacer en casa sin problemas, con ingredientes que podés conseguir en cualquier almacén naturista.

Ingredientes (para un molde de 18×10 cm)

3 bananas maduras (o el equivalente a 1 taza de puré).

3 huevos.

3 cucharadas de yogur (puede ser vegano, griego, natural o de vainilla).

1 cucharada del endulzante elegido (puede ser miel, edulcorante o azúcar mascabado)

1 cucharadita de esencia de vainilla.

. 2 cucharaditas de polvo de hornear.

1 taza (120 g) de harina de almendras o de arroz sin gluten.

o de arroz sin gluten. 30 g de proteína en polvo, leche en polvo o harina extra.

Opcional: agregar más almendras, a gusto.

Opcional: 1 taza de chips de chocolate sin azúcar o amargo.

Preparación

Pisar las bananas en un bowl grande y agregar los huevos, el yogur, el endulzante y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Incorporar los ingredientes secos y, si se desea, los chips de chocolate. Volcar la mezcla en un molde aceitado o forrado con papel manteca. Si se usaron chips de chocolate, distribuir por encima otros, para decorar. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga seco.

Una vez que esté listo desmoldá y espera a que se enfríe para probarlo. Esta receta rinde 8 porciones y es ideal para el desayuno o la merienda.