Divorcio de Gime Accardi y Nico Vázquez: ¿Cuándo se firmara y cómo será la división de bienes?

En las últimas horas se conoció que finalmente se firmará el acuerdo de divorcio entre Gimena Accardi y Nico Vázquez. Mirá acá cuándo se realizará la firma y cómo será la repartición de bienes.

Divorcio de Gime Accardi y Nico Vázquez: ¿Cuándo se firmara?

El pasado martes se confirmó la infidelidad de Gimena Accardi, que habría sido el detonante de la separación con Nico Vázquez. Luego de las críticas que recibió la actriz por su accionar, la expareja firmará el divorcio.

Yanina Latorre confirmó en Sálvese quien pueda que este jueves 21 de agosto se firmará el acuerdo de divorcio, tras estar casados desde 2016: «Mañana por fin se firma el divorcio, entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto. Él dice haberla perdonado, lo que le dolió fue cómo se desencadenó todo«.

Además, se confirmó cómo será la división de bienes tras la separación: «reparto 50 y 50, ella se queda con la casa y él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año».

Divorcio de Gime Accardi y Nico Vázquez: ¿Cómo sigue su relación laboral?

Luego de confirmar que este jueves se firmará el divorcio de Gimena Accardi y Nico Vázquez, Yanina contó cómo seguirá la relación laboral entre ellos: «Dicen que van a seguir laburando juntos y de hecho la gira en la que está el compañero de trabajo con la que se la vinculó a Gimena seguirá«, aseguró.

También, reveló que Nico Vázquez no está enojado con Andrés Gil, con quien se vinculó a Accardi: «Él no tiene nada contra el chico porque cree que no es«, agregó.

Qué hizo Gimena Accardi tras enterarse que Nico Vázquez habría filtrado la infidelidad

El periodista Juan Etchegoyen reveló que Gimena Accardi le hizo un fuerte reclamo al enterarse que Nicolás Vázquez filtró la infidelidad de ella.

«El círculo íntimo de él dice que Gimena habló bien de Nico en Olga pero la realidad es que está bastante caliente porque él es el que filtra la infidelidad cuando ya habían pasado varios días de la separación», aseguró Etchegoyen.

Gimena está decepcionada con Nico por haberlo blanqueado a la prensa”, agregó. «A Gimena le empezaron a mandar lo que Ángel dijo en LAM y enseguida lo llamó a Nicolás reprochándole por esto y le preguntó ‘¿qué carajo hiciste?‘».