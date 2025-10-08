Dónde ver el Tiny Desk de 31 Minutos, las marionetas de Chile que la rompen en redes

¡Noticia bomba para tu niño interior! El Tiny Desk de 31 Minutos aterrizó en las redes y es una clase magistral de humor, nostalgia y música. Juan Carlos Bodoque, Tulio Triviño y el resto de las irreverentes marionetas chilenas trajeron sus mejores canciones al famoso ciclo, demostrando por qué su noticiero infantil es un éxito que los adultos de toda Latinoamérica aman. Te contamos cómo ver el Tiny Desk completo y revivir los mejores momentos del fenómeno musical del año.

¿Dónde ver el Tiny Desk de «31 Minutos»?: Cómo encontrarlo en YouTube

“Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de 31 Minutos en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo”: así inicia el Tiny Desk de «31 Minutos», grabado en el NPR en Washington DC, en una mezcla de sátiras, música y referencias culturales con el humor y la crítica social como componentes.

El Tiny Desk de 31 Minutos puede verse en el canal de YouTube de «NPR Music», donde se suben todos los contenidos de estas características. Allí está compartido el ciclo completo desde su estreno, días atrás.

El canal de «NPR Music» en YouTube se presenta como el espacio en el que se que presentan los Tiny Desk Concerts, shows en vivo, documentales y más». ¡On demand para disfrutar en cualquier momento!

Tiny Desk de 31 Minutos: ¿De qué se trata el concierto en YouTube?

El Tiny Desk de 31 Minutos se suma a una lista de artistas oriundos de Chile que pasaron por el formato previamente, como Mon Laferte, Ana Tijoux y Rubio. Sin embargo, y como era de esperarse, los protagonistas del noticiero infantil llevaron su tono de humor característico.

Así, pasaron por el Tiny Desk los personajes no humanos más populares de 31 Minutos: Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo, Juanín Juan Harry y Guaripolo. Junto a ellos, se lucieron también músicos invitados como Pedropiedra, Felipe y Pablo Ilabaca, Toño Corvalán, Marcelo Wilson y la comediante Jani Dueñas, bajo la dirección de Pedro Peirano y Álvaro Díaz.

El diseño escenográfico y de vestuario de este Tiny Desk fue pensado para mimetizarse con el entorno de las oficinas de NPR, permitiendo que la atención se centrara en la interacción entre los títeres y la música. Por su parte, la selección musical abarcó siete temas del repertorio original de 31 Minutos, y no faltaron referencias a la cultura pop y la historia reciente de Latinoamérica.