Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba: hay seis detenidos y el principal acusado enfrenta prisión perpetua

La investigación por el brutal femicidio de Agostina Madeleine Vega, la adolescente hallada sin vida a fines de mayo en la ciudad de Córdoba, alcanzó un paso decisivo. Este jueves, el fiscal Raúl Garzón dio por concluida la etapa de instrucción y resolvió elevar la causa a juicio oral, con un total de seis personas imputadas y detenidas.

Según confirmó la Fiscalía, la reconstrucción de los hechos fue posible gracias al análisis de material genético, elementos recuperados en la escena del crimen y peritajes psiquiátricos y criminalísticos. Las pruebas permitieron establecer un patrón de engaño, convocatoria y seducción previos a la comisión del delito.

El principal acusado y la pena que enfrenta

El principal imputado en el expediente es Claudio Gabriel Barrelier (34), señalado como el autor material del crimen. El fiscal Garzón le formuló una acusación sumamente grave: homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), además del delito de abuso sexual con acceso carnal.

De ser hallado culpable en el debate oral, la única pena prevista por el Código Penal es la de prisión perpetua.

Cinco imputados por encubrimiento agravado

Además de Barrelier, la resolución judicial alcanza a otros cinco detenidos acusados de intervenir con posterioridad al hecho para favorecer al presunto femicida a través de distintas maniobras.

Los acusados por encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real son Osvaldo Miguel Fassetta (inquilino del principal sospechoso), Soledad Andrea Andreani (amiga del acusado), Marianela Soledad Palmero (pareja de Barrelier), Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz.

«Cada uno actuó con diferentes maniobras, todas de favorecimiento y en distintos contextos, con el objetivo de beneficiar personalmente al autor tras la ejecución del crimen», precisó Garzón respecto del rol desempeñado por cada uno.

Una causa acumulada por un hecho similar en 2025

El juicio oral también incluirá el juzgamiento de un antecedente ocurrido en mayo de 2025, donde otra joven logró escapar de una vivienda. En este expediente paralelo, resuelto en aproximadamente 100 días tras ser retomado por el fiscal, Barrelier está imputado por privación ilegítima de la libertad calificada y tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado.

Consultado sobre las similitudes en el modus operandi de ambos casos, Garzón remarcó que el patrón de conducta resulta «muy similar», coincidencia respaldada tanto por el análisis jurídico como por peritajes psiquiátricos y criminalísticos.

Nuevas líneas de investigación

Por último, el funcionario judicial anticipó que las evidencias recabadas permitieron abrir nuevas líneas investigativas que serán derivadas a fueros especializados.

Estas derivaciones abordarán posibles delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes, negocios nocturnos y hechos de violencia desarrollados en dichos ámbitos.