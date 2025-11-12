ESCUCHÁ RN RADIO
“¿Dua Lipa es de Boca?”: los mejores memes de su visita a Argentina

La visita de Dua Lipa por Argentina dejó a sus fans contentos y, muy divertidos, se volcaron a las redes con los mejores memes. Además, su visita a La Bombonera para ver el Superclásico no pasó desapercibida.

Redacción

Por Redacción

Dua Lipa en La Bombonera.-

Los memes de Dua Lipa y su visita a la cancha de Boca Juniors explotaron en X (antes Twitter). La cantante pasó por La Bombonera para ver el Superclásico y los fanáticos desataron todo su ingenio con las reacciones más graciosas. Recopilamos las mejores imágenes que dejó su paso por Argentina.

«Dua Lipa es de Boca»: los memes de los fanáticos


Temas

Boca Juniors

Dua Lipa

Memes

