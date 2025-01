Edith Hermida, de Bendita, destrozó a La China Suárez: «Pretendía ser Cecilia Roth y …»

Edith Hermida estuvo en el programa Puro Show hablando sobre varios temas, entre ellos la novela del momento entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. La panelista de Bendita fue muy picante con su opinión sobre la actriz: «Tenía una carrera que cuidar, es la más perjudicada en todo esto».

Edith Hermida destrozó a La China Suárez

«A Icardi ya le tomé bronca cuando fue lo de Maxi López y ahora se le dio vuelta y está en ese lugar, como comiendo de su propio veneno. Si fuese su amiga, le diría pará un poco, la que más negocio hace es Wanda Nara porque su carrera fue siempre eso», opinó Edith de Bendita.

«La China es hermosa, pero es la más perjudicada, tenía una carrera que cuidar, pretendía ser Cecilia Roth y va a terminar siendo Silvia Süller«, agregó.

«Es una chica desprejuiciada, como que no tiene código, despojada de cualquier código. Ella no vino con ese chip de poder tener empatía con gente que no conoce, no lo digo como mal, lo digo como descripción», sumó la panelista.

«Viene de Teen Angels como Lali, hizo series, películas, documentales y me parece que se le cae un poco esto, hablo de las marcas que la contratan y a mí no me representa La China Suárez», siguió Edith.

A la panelista de Bendita le gusta la aparición de Dakota Goth, la nueva amiga de L-Gante: «Me encanta L-Gante, le diría ‘salí de ahí maravilla, andate con Dakota’, soy fan de Dakota, me parece magnética, que aproveche el momento».

