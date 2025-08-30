El abogado de la China Suárez denunciará una “invasión de trolls” en redes sociales contra la actriz

El abogado Agustín Rodríguez, representante legal de Eugenia “La China” Suárez, presentará una denuncia por la “invasión de trolls” que enfrenta su defendida en redes sociales, aunque no pudo afirmar ningún nombre involucrado, a pesar de que anteriormente se había mencionado a Wanda Nara.

Agustín Rodríguez: “No puedo aseverar que se trate de Wanda Nara”

A partir de las publicaciones de Suárez en Estambul, se pueden ver cientos de comentarios despectivos y ya se había estipulado con una “invasión de trolls” que se adjudicaron a la “Bad Bitch”. Sin embargo, Rodríguez indicó: “Estamos al tanto de la situación, yo no puedo aseverar que Wanda Nara esté detrás de esto”.

En línea, el letrado explicó que “hay un grupo de personas identificados con discursos de odio y de violencia hacia Eugenia Suárez”, por lo que debió avanzar en una investigación más exhaustiva para realizar las presentaciones correspondientes.

“Ya habíamos presentado una denuncia de hostigamiento y la ampliamos para que se investigue, al igual que a las personas involucradas, algunas son residentes del país y otras del exterior. Es muy grave porque son varias personas que tenían como objetivo dañar o perjudicar a Eugenia. Mañana estaríamos en condiciones de presentar la denuncia”, sostuvo.

Entre los nombres que se mencionaron con anterioridad frente al conflicto, quedó en medio Lucila Campill, pero el letrado insistió: “Prefiero no dar nombres porque tenemos que dejar que la justicia actúe, pero hay varias personas. Hay tweets, audios y presunciones de diversos inadaptados que se dedican a estar detrás de esto y no tienen nada que hacer”.

“Habría alguna persona que daba algún tipo de instrucción para que otros operaran y una coordinación, con el objetivo de menoscabar y dañar la imagen de Suárez. A cada posteo o aparición que realiza ella con sus hijos, había una gran cantidad de posteos negativos y totalmente desfavorable a la figura de ella”, concluyó el representante legal.