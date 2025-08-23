La China Suárez va a demandar a Laura Ubfal: los motivos

Laura Ubfal habló con Wanda Nara y contó en LAM lo que le dijo la mediática sobre la supuesta violencia de Mauro Icardi. «Estuve hablando con Wanda y me dice ‘la violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba del abuso’», comenzó a contar la periodista.

Wanda Nara habló con Laura Ubfal sobre violencia de Mauro Icardi y desató la furia de la China Suárez

Pero lo que enojó a Eugenia es que Wanda tendría pruebas sobre malos tratos de Icardi hacia la China. «Esta semana me llaman para presentar el teléfono, hay detalles de violencia y hacia la China también. La Justicia penal tendrá mi celular», le contó Wanda a Laura Ubfal.

«Ella se identificó con Julieta Prandi. A las abogadas de Mauro las va a denunciar por desacreditarla, eso también es maltrato, no existe que por dinero dos mujeres defiendan tanta violencia, cuando vean las pruebas se van a sorprender», le manifestó Wanda a Ubfal.

La China escuchó estas declaraciones y llamó a sus abogados para iniciar una demanda contra la periodista. La actriz quiere que se retracte públicamente de sus dichos porque asegura que «es totalmente mentira» y considera que está mal «que se haga eco de una mentira semejante».

«Despertó indignación y ya están mandando la carta documento», contaron en Intrusos.