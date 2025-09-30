El blooper de Momi Giardina en la Alfombra Roja: se cayó en plena transmisión

Momi Giardina y Santi Talledo estuvieron a cargo de uno de los sectores de la Alfombra Roja de la entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión 2025. Y no solo fueron frescos y diferentes, sino que le imprimieron todo el humor que despliegan en el streaming.

“Se me venció el tobillo”: Momi Giardina se cayó en la alfombra roja y bromeó sobre el momento

Momi eligió un vestido negro muy largo, con una cola que le impedía moverse con comodidad. Tras entrevistar a Darío Turovelzky, el CEO de Telefe, trastabilló y se cayó al piso.

Se levantó entre risas y su compañero le comentó a Cami Homs, que justo estaba por ser entrevistada, que no era la primera vez que se caí: «No sabés, recién tuvimmos que hacer el video ese que entrás caminando y se cayó».

«Se me venció el tobillo mal, tengo una retención de líquidos fuerte», explicó Giardina.

Un poco más tarde, mientras charlaba con Lizy Tagliani, se volvió a quejar del dolor de pies: «No saben lo que me cuesta, tengo el tobillo muy ancho y ya se me está venciendo».