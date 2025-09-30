Martín Fierro: el emotivo homenaje a Jorge Lanata y la reacción de Elba Marcovecchio

La entrega de los premios Martín Fierro a la televisión 2025 tuvo un esperado homenaje y, en esta oportunidad, ningún colega, amigo o familiar subió a recibir la mención.

Esto se debe al enfrentamiento que aún continúa entre su mujer, la abogada Elba Marcovecchio, y las dos hijas del conductor, Bárbara y Lola.

Lanata en los Martín Fierro: la emoción de sus hijas y el gesto de Elba Marcovecchio

Se sentaron en mesas bien lejos y se emocionaron al ver el compilado que APTRA preparó con frases memorables de Lanata en televisión, como aquella vez que aconsejó: «Vivan todo lo que puedan».

En el video, también se pudo ver al periodista hacer mención a sus hijas, como sus dos amores, aunque reconoció que se sentía «mejor periodista que padre». En otro fragmento, se lo vio hablando sobre la llegada de un nuevo amor y allí aparecieron imágenes de Marcovecchio, que parecía muy compungida, aunque sin lágrimas.

Las hijas de Jorge Lanata terminaron subiendo al escenario para acompañar a Romina Manguel a recibir el premio por “Labor periodística femenina”. “Es sentir que Jorge Lanata está acá, por eso Bárbara y Lola me acompañan”, explicó.