Martín Fierro 2024 | La furia de Martín Ku, de Viedma, en la previa: «Caliente como una pava»

Estalló la polémica en los premios Martín Fierro 2024. Martín Ku, el exparticipante de Gran Hermano oriundo de Viedma, protagonizó un verdadero escándalo en la previa.

Luego de llegar al hotel Hilton, sitio donde se realiza el evento más importante de la televisión, «El chino» se encontró con un terrible disgusto a causa de una mala organización del evento. Es que no tenía lugar en la mesa donde estaba asignado.

Su novia Marisol, quien fue un rol importante durante su estadía en la casa más famosa del país, publicó un fuerte descargo en sus redes sociales quejándose de lo sucedido: «#GranVergüenza«, escribió en su primer posteo.

Y segundos más tardes, agregó: «Igual, que nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora de esta temporada y no ponen en la mesa al jugador(azo) que la sacó y se llevó a Artu. Organización by Nerea”, expresó haciendo referencia a la ausencia de Juliana ‘Furia’ Scaglione.

La reacción de Martín Ku, de Viedma, tras enterarse que no tenía lugar en los Martín Fierro 2024

Aunque Marisol no habló explicitamente de lo sucedido, desde LAM confirmaron los motivos del enojo. La cuenta de X del programa de América, a cargo del periodista Pepe Ochoa, detalló la reacción de Martín Ku al enterarse de que no tenía un lugar en la mesa oficial de Gran Hermano.

«Martin Ku caliente como una pava que se quedó afuera de la mesa durante la ceremonia«, precisó.

Otro de los usuarios informó que, finalmente, la mesa de los ex Gran Hermano está conformada por Emmanuel Vich, Rosina Beltrán, Nicolás Grosman, Bautista Mascia, Denisse González, Lisandro Navarro, Catalina Gorostidi y Virginia Demo.

Finalmente, luego se confirmó que al rionegrino le consiguieron un espacio.