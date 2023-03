El desgarrador motivo por el que una participante decidió estar en MasterChef

Gabriela, participante de MasterChef Argentina emocionó a todos con su historia de vida. «La cocina para mí, lo es todo. Es mi cable a tierra, es donde yo descargo si tengo ganas de llorar o tengo ganas de reír en la cocina», dijo la aspirante al jurado del reality.

«Mi hija mayor me convenció de que venga, siempre me vio con mucha pasión. Y en un momento triste de mi vida, esa pasión se me fue«, agregó Gabriela.

«Perdí la pasión porque perdí una hija. Perdí a mi hija María Lucía y con ella se fue toda mi felicidad y toda mi alegría. Calculo que a muchos que han perdido un hijo, les han pasado lo mismo. Pero bueno, ella se llevó gran parte de mi alma y necesito recuperarla”, añadió con lágrimas en los ojos.

“Así que mi hija me obligó prácticamente a estar acá. Así que se lo agradecí, porque todas las instancias que pasé hasta este momento fueron muy agradables, y creo que con esto yo ya estoy más que satisfecha», cerró la participante que emocionó a todos con su relato.

Gabriela recuperó la pasión gracias a la cocina🥲 ¡Escuchá su historia!



👉🏼Seguí #MasterChefArgentina en https://t.co/aDeqH0xpbe pic.twitter.com/PBJprO8paB — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) March 22, 2023

Grave denuncia de una exparticipante de MasterChef

Luján Martínez Vidal, una exparticipante de MasterChef, criticó duramente el formato del reality. Participó del programa en 2013, edición en la que se coronó Elba Rodríguez. En redes sociales, Vidal compartió una serie de videos con graves acusaciones a la producción de Telefe.

En primer lugar aseguró que en el programa está todo armado. También afirmó que- en aquella oportunidad- Elba fue elegida como la ganadora para evitar un juicio y recordó que ella fue eliminada porque le hicieron presentar un plato antes de tiempo.

La furia de Luján se profundizó cuando vio que en una reconocida plataforma se encuentran todos los capítulos del programa en el que ella participó.