El día que Silvia D’Auro aseguró que Morena Rial le robaba y lanzó una disparatada teoría

Tras la detención de Morena Rial por quedar vinculada en un robo, entre los archivos que resurgieron del pasado, se encuentra una entrevista en donde Silvia D’Auro acusó a las personas adoptadas de tener tendencia a los robos.

La palabra de Silvia D’Auro sobre la conducta de Morena

Es que la madre de la joven y ex esposa del periodista Jorge Rial no sólo generó una extraña teoría, sino que además vinculó su idea con la apropiación de bebés en la última Dictadura Militar.

En 2014, mientras contaba en entrevista con Fernanda Iglesias, cómo llevaba el rendimiento escolar de sus hijas Morena y Rocío, D’Auro apuntó: “En un momento, tuve que empezar a dormir con la puerta cerrada de mi cuarto, tuve que ponerle llave a los placares porque Morena me robaba la ropa”.

“Los chicos adoptivos tienen como una historia que, como creen que fueron robados (…). Esto tiene un poco que ver con el tema de los hijos desaparecidos. Cómo creen que fueron robados, tienen una tendencia a robar. Robar plata, cosas, esconder cosas (…) Porque sienten que fue lo que hicieron con ellos”, señaló la, ahora, publicista.

Las repercusiones tras los dichos de Silvia D’Auro

Separado desde 2.011, Jorge Rial, al enterarse de la frase de su ex esposa, retrucó: “Esta frase desafortunada no debe desanimar a los que sueñan con ser padres del corazón. No hay milagro más maravilloso”.

Frente a esto, y mientras tenía presencia el Instituto Nacional Anti Discriminación (INADI), condenó a D’Auro por “conducta discriminatoria”, luego de que un hombre la denunciara ante la entidad. Dos años después, en 2016, desde el instituto resolvieron encuadrar el caso en los términos de la Ley Nº 23.952

D’Auro se alejó por completo del ojo mediático y se tomó gran distancia, no sólo del periodista, sino además, de la vida de sus hijas. A tal punto que la acusaron de abandono y Morena pretendía hacerle juicio. La vida de la publicista dio un vuelco rotundo y se mudo a San Martín de los Andes.