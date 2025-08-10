El emotivo mensaje de los científicos del Conicet tras finalizar la expedición: «Gracias por el apoyo» 

La histórica transmisión en vivo de la expedición del CONICET desde el fondo del mar argentino tuvo un cierre a pura emoción. En la última inmersión del robot submarino, los científicos desplegaron un cartel con un simple pero contundente mensaje que se viralizó en las redes: «Gracias por el apoyo».

Finalizó la expedición del Conicet con el robot submarino

El gesto de agradecimiento de los investigadores que participan de la misión «Talud Continental IV» conmovió a los miles de espectadores que siguieron día a día los hallazgos en el cañón submarino de Mar del Plata.

El mensaje se da en un contexto muy particular, ya que mientras la expedición se convertía en un fenómeno de audiencias sin precedentes, los trabajadores del CONICET iniciaban un plan de lucha con paros y movilizaciones en todo el país en rechazo al ajuste presupuestario y salarial que atraviesa el organismo.

La transmisión, que reveló al mundo la existencia de especies nunca antes vistas en aguas argentinas como el pulpo «Dumbo» o la estrella de mar «culona», no solo fue un éxito de divulgación científica, sino que también sirvió para visibilizar la importancia de la ciencia nacional y el reclamo de sus trabajadores.

¿Quién realizó la transmisión en vivo del CONICET?

Según informó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, esta investigación la lleva a cabo un equipo conformado por más de 30 científicos de instituciones argentinas. El jefe de la expedición es Daniel Lauretta, quien explicó que “este grupo, que cuenta con la participación activa de becarios, técnicos y jóvenes investigadores, aborda la exploración de hábitats marinos vulnerables. También detecta los impactos humanos, que incluyen basura marina y microplásticos, la biodiversidad bentónica (invertebrados y peces), la reproducción y biogeografía de especies profundas, el ADN ambiental, el carbono azul y dinámica de sedimentos”.

El vivo del CONICET cubre una expedición a 3900 metros de profundidad aproximadamente y los hallazgos se comparten en directo con todos los que se encuentran mirando la transmisión.

¿Quién es Nadia Coralina, la bióloga que participa en el vivo del CONICET?

Nadia «Coralina» Cerino es una importante bióloga argentina que estudia los corales de aguas profundas y forma parte de la viral expedición Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV, junto con otros 25 científicos del CONICET.

Pero eso no es todo, ya que la investigadora especializada en corales también se dedica a la taxonomía y distribución de los ecosistemas poco explorados del mar argentino. Además, la profesional trabaja en el Laboratorio Químico del Departamento Científico de Pericias de la Prefectura Naval Argentina, donde estudia contaminantes.