Homero Pettinato sufrió un robo y dejó un insólito mensaje a los ladrones: “Aprendan a robar”

Esta tarde, Homero Pettinato denunció que sufrió un robo y daños en su auto. Según relató, una persona rompió el vidrio trasero de su vehículo y se llevó una estufa de bajo consumo. El streamer y conductor decidió contar lo sucedido a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde además dejó un irónico mensaje a los ladrones.

El insólito mensaje de Homero Pettinato tras sufrir el robo de objetos del interior auto

“Gente, me rompieron la ventana para robarme. Me sacaron una estufa bajo consumo. No se llevaron la campera, dos lentes de 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2 (valuada en $1.500.000) ni el perfume Bleu de Chanel ($150.000). Amigo, aprendan a robar. Me pone mal”, expresó con tono de indignación y sarcasmo.

El episodio generó repercusión entre sus seguidores, quienes comentaron el particular modo en que Pettinato reaccionó ante el hecho.

La robaron a Homero Pettinato: “APRENDÉ A ROBAR”. pic.twitter.com/Kkx3ZeBZbF — Real Time (@RealTimeRating) August 10, 2025

Homero Pettinato, sobre el video de su ex: “Nunca hablaría mal de alguien que amé”

Luego de que Sofía Gonet y Homero Pettinato pusieron fin a su vínculo a su relación, la influencer decidió viajar a Miami y, desde allí apuntó contra su ex.

Durante su estadía en Estados Unidos, Gonet se filmó enumerando los aspectos que más le disgustaban de su expareja. El video rápidamente se volvió viral y generó una gran repercusión en redes, al punto que el propio Pettinato hizo comentarios irónicos al respecto.

Días después, el conductor utilizó su espacio en OLGA para referirse por primera vez al tema. “Estoy bien. Quiero dar una respuesta porque después los medios dicen que no hablo. Nunca voy a decir algo malo de Sofía. No podría hablar mal de alguien a quien amé, amo y quiero. Ella es increíble, tiene una familia hermosa y una carrera que se construyó sola. Terminamos bien. No sé qué pasó después”, expresó.

Pettinato también se refirió al impacto que tuvo la viralización del video en su imagen pública y a los mensajes de odio que recibió. “Por razones que desconozco, decidió hacer ese video hablando mal de mí. Desde entonces, recibí hate principalmente por mi cuerpo. Me dicen ‘gordo desagradable’, ‘mugriento’, y que tuve suerte de que alguien me quisiera”, dijo.

A pesar de la situación, el conductor adoptó una postura conciliadora. “Si ella necesita pasar este proceso odiándome, alejándose, está en su derecho. La respeto. Yo no haría algo así porque la quise y la sigo queriendo. Me sorprendió mucho el video, me dejó pasmado. Sentís que no te lo merecés, que no había razones para que algo que terminó bien llegara a esto”, aseguró.

Finalmente, Pettinato cerró su descargo con un mensaje contundente. “Le mando un abrazo grande. Ojalá más adelante podamos charlar”. Además, negó públicamente las acusaciones que Gonet habría hecho en su contra.