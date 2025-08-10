Si solo vas a ver una película este fin de semana, Weapons es la elegida. La historia arranca con un hecho tan perturbador como inexplicable: 17 niños de la misma clase se despiertan en medio de la noche, exactamente a las 2:17 de la madrugada, abren la puerta de sus casas y corren hacia la oscuridad… para nunca más volver. Solo uno de ellos regresa, y a partir de ahí comienza un relato que es mejor descubrir con la menor cantidad de información posible.

“Weapons”, la película sobre la desaparición misteriosa de varios estudiantes para ver este domingo

Dirigida por Zack Kreger, el mismo cineasta detrás de Barbarian, la película destaca por una estructura narrativa milimétrica en la que cada plano, cada silencio y cada diálogo están puestos con un propósito claro. El resultado es un final que muchos consideran uno de los mejores cierres de los últimos años, acompañado por un humor cruel y oscuro que aparece en dosis justas, sin convertirla en una comedia de terror.

La tensión es constante desde el inicio hasta el último minuto. Hay sustos precisos, sangre, violencia y actuaciones que elevan la experiencia, pero sobre todo, un guion que respeta la inteligencia del espectador.

Weapons ya está disponible en salas de cine y, si buscás verla desde casa, plataformas como Prime Video podrían ofrecerla para alquiler o compra. Además, en sitios como JustWatch podés consultar su disponibilidad en otros servicios de streaming.