La salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano: qué dice el último parte médico

Este miércoles 17 de septiembre 2025, el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dio a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina, tras el grave accidente que tuvo el exparticipante de Gran Hermano con su moto y que lo dejó en terapia intensiva. Los detalles en esta nota.

La salud de Thiago Medina: nuevo parte médico

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, comenzó el nuevo parte médico difundido por el hospital Mariano y Luciano de la Vega.

“Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica”, siguió el texto escrito por los médicos que lo están atendiendo.

También explicaron que será necesaria una nueva cirugía porque tiene costillas rotas y órganos perforados, pero para ello habrá que esperar que baje la fiebre: “De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

“Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, de esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente”, finalizó el comunicado.

Habló Daniela Celis, expareja de Thiago Medina

Daniela Celis habló con Intrusos, acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano, para contar detalles sobre la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas.

“Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas”, aseguró la joven. Con lágrimas en los ojos, Daniela confesó que está viviendo su peor momento: “Estoy destrozada por dentro. Es un diagnóstico reservado, está en terapia intensiva”.

Con información de NA