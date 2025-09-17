En las últimas horas se conoció que le realizarán una intervención de urgencia al ex Gran Hermano. Conocé acá el motivo de esta operación y todos los detalles del estado actual de Thiago.

Operan de urgencia a Thiago Medina: los detalles de la inesperada cirugía

En diálogo con A la Barbarossa, Romina Uhrig, amiga de Thiago Medina y exparticipante de Gran Hermano, confirmó que operarán de urgencia al joven. La expareja de Daniela Celis se encuentra en terapia intensiva y con pronostico reservado desde el viernes, cuando sufrió un grave accidente en moto.

La intervención se realizará en la zona del tórax. Vale recordar que Thiago tiene ocho costillas rotas y los especialistas intentarán extraer las astillas, que pueden poner en riesgo órganos vitales. Romina confirmó que la perforación del pulmón se debe a las astillas que tiene dentro del cuerpo: «Están en todas partes», confesó la exdiputada.

Este martes por la tarde no hubo un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago. La decisión del Hospital llamó la atención de muchos, pero se debe a que la condición de Medina se mantuvo estable y no se emitió un comunicado por considerarlo innecesario.

El último parte fue el martes por la mañana. Allí, se resaltó que el paciente «presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico». Además, resaltaron que «no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado«.

Daniela Celis habló tras el accidente de Thiago Medina: «Estoy destrozada por dentro»

Daniela Celis habló con Intrusos, acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano, para contar detalles sobre la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas Laia y Aimé.

«Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas», aseguró la joven.

Con lágrimas en los ojos, Daniela confesó que está viviendo su peor momento: «Estoy destrozada por dentro. Es un diagnóstico reservado, está en terapia intensiva».

Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, contó que lo llamó varias veces y después de un tiempo la atendió la voz de una mujer: «Me dijo ‘estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital’».