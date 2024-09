El escándalo familiar de Julián Álvarez: aseguran que su novia «es un problema»

Julián Álvarez, el querido delantero de la Selección Argentina, se encontraría atravesando un difícil momento familiar, en el que estaría involucrada su novia, Emilia Ferrero. Es que ella no le gustaría para nada a sus suegros, considerando que no lo dejaría negociar mejoras en su carrera deportiva. Y este escándalo familiar lo estaría afectando deportivamente.

Escándalo con la novia de Julián Álvarez: qué pasa con Emilia Ferrero

La prensa internacional mira con atención el escándalo que rodea a la familia de Julián Álvarez, la actual estrella del Atlético Madrid y de la Selección Argentina, ya que aseguran que el vínculo con Emilia Ferrero, su novia, no agradaría para nada a la familia del jugador.

Según relató el periodista Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, a Julián Álvarez «le falta carácter competitivo y yo recuerdo casos de futbolistas que le falta dar un golpe a la mesa, cuando tu novia tiene la voz cantante de todo ocurre un problema«.

«Yo sé que es una historia de amor muy bonita de muchos años, pero cuando tu mujer tiene que ir a pedirle dinero al club y la que maneja todo es ella, tiene un problema. Ella es profesora de educación física pero no ejerce, ella es la pareja de Julián y vive de eso» señaló el periodista al respecto.

Y sostuvo que a Julián Álvarez «no le falla su talento, sino el carácter. Eso es lo que falla, el fútbol pasa rápido y tienes que imponerte y eso es lo que ocurre acá. Lo vimos incluso con ese episodio con fans donde la novia lo apartó, ella tuvo que mediar en esa circunstancia. El jugador eres tú, la gente va por ti, no por tu novia«.

Por qué no hubo boda entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Consultado por Juan Etchegoyen, Roberto Antolín aseguró que el casamiento de Julián Álvarez y Emilia Ferrero nunca avanzó porque la interna familiar del jugador de la Selección Argentina se encuentra al rojo vivo.

“Es una interna entre Emilia y los padres de Julián, como ha habido otros casos en el fútbol. Es complicado en el mundo del fútbol, no hay relación como Antonela (Roccuzzo) y Messi. Los futbolistas deben llevar una vida tranquila y cuando no hay buena relación entre los padres del futbolista y la novia, es complicado y hay problemas. Ya debería haber habido boda acá y si no hay boda entre Julián y Emilia es porque los padres no están seguros que sea una pareja idónea para su hijo”, concluyó el español.