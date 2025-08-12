El ex de Tamara Báez, desconcertado por la reconciliación con L-Gante: «La vida es dura»

Hace pocas semanas, Tamara Báez viajó al Caribe con Thiago Martínez y se mostraba muy feliz con su nueva relación. Sin embargo, en medio de su batalla legal por la cuota alimentaria de su hija Jamaica, la joven sorprendió al reconciliarse con Elián Valenzuela.

L-Gante y Tamara Báez se reconciliaron en medio del conflicto por la cuota alimentaria de su hija

“Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero”, dijo L-Gante al programa Los Profesionales, donde contó que el reencuentro se dio casi de casualidad.

«Ella estaba en conflicto con su expareja y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija no había ido, así que me acerqué a su casa. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien. ¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!”, expresó el cantante.

El que quedó desconcertado con esta reconciliación fue Thiago Martínez, que no se la esperaba y le dedicó la frase de un tema, demostrando que aún la sigue queriendo: “Enamoraste a un malo sin ser una nena fina”.

Después compartió una reflexión, demostrando que está triste con la situación: “La vida a veces es dura, pero te voy a contar un secreto: eres más”.

“Y al final dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está donde quiere estar y pierde lo que quiere perder”, expresó.