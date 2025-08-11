L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “Nunca dejé de estar enamorado de ella” 

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica. Después de mostrarse juntos en redes sociales, el referente de la Cumbia 420 dio detalles del reencuentro.

Qué dijo L-Gante sobre su reconciliación con Tamara Báez

Este lunes, en diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve), Elián Valenzuela fue consultado sobre su presente. “Ahora me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. (…) Vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos yendo a comer”, dijo.

Eso dio el pie para que Florencia de la Ve y Estefanía Berardi le preguntaran por su relación. “Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien”, expresó. Y aseguró: «Lo primero es la familia”.

A corazón abierto, señaló: “¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!”. Además, remarcó que siempre la consideró la mujer de su vida y reconoció: “Nunca dejé de estar enamorado”.

Cómo fue el reencuentro de L-Gante con Tamara Báez

Tras confirmar su reconciliación con Tamara Báez, L-Gante dio detalles del acercamiento.

“Se ve que ella estaba en conflicto con su expareja. Habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín y no me contestaba. Entonces fuimos, mi mamá preguntó para retirarla y resultó ser que no había ido. Entonces fui a la casa a Tamara. Colgué un par de minutos, me fui con Jamaica y después hablamos y todo bien”, resumió.

Elián aseguró que todo se dio de manera espontánea y que “la piel” con Tamara está “intacta”.

Respeto a su vínculo con Wanda Nara y a cómo podría tomar la noticia de la reconciliación, opinó: “Si uno quiere de verdad a alguien, le desea lo mejor”.

En otro momento de la entrevista aseguró que está dispuesto a hacer todos los cambios que sean necesarios para estar bien con la mamá de su hija. “Yo lo que quería es esto que logré ahora”, sostuvo.

A modo de cierre, aseguró que este reencuentro no tuvo lugar antes porque no encontraba el momento para hablar con su ex. “No tuve ocasión… Quizás porque ella sabe que soy irresistible”, lanzó a pura picardía.

“Siempre estuve enamorado de Tamara”, se sinceró. Y sorprendió al reafirmar: “Nunca amé a Wanda. Ella fue un pasatiempo”.