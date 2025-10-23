El fabricante del montacargas usado en el robo del Museo Louvre publicitó su aparato: “Hacerlo rápido”

El fabricante del montacargas utilizado para el robo del Museo del Louvre aprovechó la conmoción causada para promover su aparato en las redes sociales. Los detalles en esta nota.

El fabricante del montacargas usado en el robo del Museo Louvre publicitó su aparato

Con sede cerca de Dortmund, en Alemania, la empresa Böcker publicó en Instagram, Facebook y LinkedIn una foto de su montacargas tomada el día del robo desplegado hasta el primer piso del Museo Louvre, por donde entraron los ladrones.

“Böcker Agilo puede transportar hasta 400 kilos de tesoros, a una velocidad de 42 metros por minuto, gracias a un motor tan silencioso como un murmullo”, publicitó la compañía.

En una entrevista telefónica, el jefe de esta empresa, Alexander Böcker, indicó que “vendió ese montacargas hace unos años a un cliente francés que alquila ese tipo de aparatos en París y su región”.

A ese cliente, que desea estar anónimo, dijo Böcker, los ladrones del Louvre le robaron el aparato la semana pasada. “Retiraron el logo del cliente y cambiaron la placa de matrícula”, agregó.

Tras conocer el robo a través de los medios el domingo, Alexander Böcker, de 42 años, y su pareja se dieron cuenta rápidamente que era su montacargas.

“Cuando vimos que nadie resultó herido durante el atraco, tomamos eso con un poco de humor” y comenzaron “a reflexionar como podían utilizar” el hecho, agregó. Ella tuvo la idea del slogan: “Cuando hay que hacerlo rápido”.

“Por supuesto que este acto es absolutamente condenable”, dijo el patrón de la empresa, nieto del fundador. Reconoce que quiso “beneficiarse de la fama del museo más conocido y visitado del mundo para llamar la atención sobre nuestra empresa”.

El robo de nueve joyas históricas en pleno centro de París causó una fuerte conmoción en Francia y el extranjero.

AFP