El imperdible relato en inglés de un niño que ama los sándwiches de milanesas tucumanos

En su cuenta de Twitter, la usuaria @dra_rocks mostró, a través de una imperdible tarea en inglés, el fanatismo de su hijo por Tucumán y más específicamente por lo sándwiches de milanesa de esa provincia, una de sus comidad más características.

En 2021 la mujer contó que viajó junto a sus dos hijos desde Buenos Aires a Tucumán exclusivamente a probar los sandwiches de milanesas, unos de los platos más típicos de esa provincia. Desde ese momento, el niño quedó totalmente enganchado con esta comida.

“The land of milanesas”(La tierra de las milanesas) fue el título que escogió el pequeño en su relato. “El último año cumplí mi sueño de conocer lo mejor de la Tierra: Tucumán. El lugar donde los sándwiches de milanesa son de otra galaxia”, indicó en su viralizado trabajo escolar.

“Tucumán es una provincia hermosa. Tiene selva y montañas, donde hay llamas. Sin embargo, lo que más me gusta son los sándwiches de milanesa”, continuó.

Hoy me toca a mi subir esta foto. Chau Buenos Aires, te defendí todo lo que pude pero no estás a la altura y tengo que hacer a mis hijos felices. Se los prometí. Nos vamos a Tucumán a comer sanguches de Milanesas pic.twitter.com/QpaKJpXiPn

“Fue el mejor viaje de mi vida. Y creo que todo el mundo debería comerlos alguna vez en la vida”, completó el pequeño.

La publicación se volvió viral a las pocas horas, con más de mil comentarios, dos mil retuits y casi 28 mil likes.

“Si se hizo viral, la maestra de inglés sabe ahora quién es la madre de la criatura. Fue lindo mientras duró, nos vemos en otra cuenta”, redactó la madre del protagonista en otro tuit, según publicó el sitio tn.com.ar.

Y ahora me trae la tarea para que la mire. Lo harta que me tiene este pibe con tucuman no se dan una idea, esto no es normal, o lo mando a vivir alla o lo mando a terapia. En el medio no hay nada pic.twitter.com/wrBXDBrHZJ