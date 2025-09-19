En las últimas horas, llegó un esperado estreno a la plataforma de streaming. Mirá acá la sinopsis y conocé quiénes integran el elenco.

El imperdible thriller psicológico que se encuentra disponible en Netflix: ¿De qué se trata?

El catalogo de Netflix se actualiza semana a semana con grandes películas y series. Este jueves 18 de septiembre, la plataforma roja estrenó una imperdible miniserie que dará mucho que hablar.

Se trata de Black Rabbit, una miniserie protagonizada por Jude Law y Jason Bateman. Creada por Zach Baylin —nominado al Óscar por King Richard— y Kate Susman.

La trama se centra en el vertiginoso mundo nocturno de Nueva York, donde dos hermanos se ven obligados a enfrentarse tanto a su pasado como a los fantasmas que amenazan su presente. Jake Friedken (Jude Law) es el carismático dueño de Black Rabbit, un restaurante y club exclusivo de la gran ciudad que se ha convertido en uno de los lugares de moda en Manhattan. Todo parece encaminado al éxito hasta que su hermano Vince (Jason Bateman) regresa inesperadamente al negocio familiar. Lo que empieza como una segunda oportunidad, pronto se convierte en una bomba de relojería.

El medio especializado estadounidense CBR la definió como «uno de los mejores thrillers policiales de Netflix«. El estreno ha sido comparado con Ozark, también disponible en Netflix, tanto por su tono como por la implicación de Bateman en la dirección y producción

El elenco de la miniserie está compuesto por Cleopatra Coleman (Rebel Moon), Amaka Okafor (Bodies), Ṣọpẹ Dìrísù (Gangs of London), Dagmara Dominczyk (Succession), Troy Kotsur (CODA), Abbey Lee (Lovecraft Country) y Odessa Young (The Staircase).

¿Cuántos capítulos tiene la miniserie que arrasa en Netflix?

Black Rabbit se estrenó en Netflix el pasado jueves 18 de septiembre 2025. La esperada miniserie llama la atención del público por la gran trama e historia que tiene esta producción.

Al ser una miniserie, Black Rabbit solo está compuesta de una temporada, en la cual se desarrolla toda la historia. Para quienes se preguntan, tiene un total de ocho episodios, en los cuales cada uno tiene un promedio de duración de 50 minutos.