Con una historia inquietante y una ambientación claustrofóbica, El muro negro se convirtió en la película más vista en Netflix Argentina durante julio. La producción alemana combina suspenso, drama y elementos sobrenaturales que mantienen al espectador al borde del asiento. Conocé de qué se trata y el reparto.

La película alemana que es furor en Netflix y fue durante meses la más vista en Argentina en 2025

El film sigue la historia de un joven atrapado en una extraña celda sin saber cómo llegó ahí ni por qué, mientras intenta entender qué hay del otro lado de un misterioso muro que lo separa del exterior. Con pocos personajes y una narrativa intensa, la tensión psicológica es el gran motor del relato.

Quienes disfrutaron de películas como El hoyo o Cube van a encontrar en El muro negro una propuesta similar pero con un tono más emocional. El aislamiento, la incertidumbre y la lucha interna son los pilares de una historia que se ve en una hora y media, pero que deja huella.

Desde su llegada a la plataforma, la película se volvió un fenómeno local. Fue la más vista en el país durante la semana del 14 al 20 de julio, superando a títulos estadounidenses y comedias argentinas en el ranking de Netflix. El boca en boca y su propuesta original fueron clave para ese impacto.

Sinopsis oficial de El muro negro, la película alemana más vista de Netflix

«Cuando un misterioso muro rodea su edificio de la noche a la mañana, Tim y Olivia deben unirse a sus vecinos… para escapar con vida», señala la reseña oficial.

Reparto de El muro negro, la película alemana que es furor en Netflix

Matthias Schweighöfer como Tim

Ruby O. Fee como Olivia

Frederick Lau

Salber Lee Williams

Murathan Muslu

Sira‑Anna Faal

Axel Werner

Alexander Beyer