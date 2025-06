El inesperado llamado de la China Suárez a Pampita desde Turquía: el motivo que las une

La relación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “La China” Suárez no sorprende ya que ambas son madres de niños que comparten la paternidad de Benjamín Vicuña y, por tanto, tuvieron una conversación muy cercana.

Lejos parece haber quedado la escena en que Carolina «Pampita» Ardohain encontró a su entonces marido con la China Suárez en un trailer de set de grabación. Ahora, ambas lograron superar el conflicto y hoy en día sostienen una relación amena y así lo explicó la celebridad de las pasarelas.

El motivo por el cuál la China llamó a Pampita

La modelo sostuvo que la China Suárez se puso en contacto con ella desde Turquía, mientras disfrutaba su estadía junto a su novio Mauro Icardi: “Hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle. Hablamos, como tiene que ser, porque somos madres de niños que son hermanos“.

No obstante, Carolina evitó ser parte de los conflictos de la farándula en los que se encuentra involucrada la feliz pareja: “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”.