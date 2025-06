Paula Chaves, letal con La China Suárez: «Uno va eligiendo con quién compartir»

Paula Chaves fue muy amiga de Eugenia «La China» Suárez, pero al igual que Lali Espósito, Gimena Accardi y Nico Vázquez, se distanció de ella por algunas diferencias que mantuvieron y ya no intentaron reconciliarse ni retomar la amistad. ¿Qué dijo?

Paula Chaves se distanció de La China Suárez

Al ser consultada por Puro Show sobre el escándalo por el Wandagate, Paula Chaves se despegó de La China Suárez. «Hace muchos años que no hablo. No fue un tema puntual, son vínculos que se cortan«, explicó.

«Cuando va pasando la vida, uno va eligiendo con quién compartir. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado eso, tengo trabajado el amor propio y donde vea algo que no me haga bien, yo me voy a apartar de eso», agregó la modelo.

Chaves no quiso meterse en la polémica: «No tengo por qué opinar de algo que no estoy metida y no tengo vínculo, hace un montón».

Graciela Alfano respaldó a la China Suárez

Desde que comenzó el Wandagate en octubre de 2021, cuando Wanda Nara acusó a la China Suárez de «cargarse otra familia», Graciela Alfano apoyó públicamente a la actriz de Casi Ángeles y la defendió siempre que pudo. Incluso aseguró que se siente identificada porque considera que le envidian su belleza.

Esta vez, Alfano publicó un posteo para hacerse eco del miedo de la China por las amenazas que recibió en los últimos días en su cuenta de X. Los mensajes que compartió hablaban de contratar un sicario para matarla o proponían patearla hasta eliminarle todo rastro de belleza.