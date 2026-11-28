Mientras se conocía el fallo del Tribunal del Mar por el petróleo en Malvinas, el Gobierno argentino hizo oficial el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso. El documento que cuenta con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de gabinete, Diego Santilli, incluye los temas que se debatirán en diciembre: en total son 11 proyectos y entre ellos figura el Presupuesto 2027 que se aprobó el pasado 26 de noviembre en Diputados.

Sesiones extraordinarias: los temas que se debatirán en diciembre

Mediante el Decreto N° 1433/2026, el Poder Ejecutivo confirmó que las sesiones extraordinarias comenzarán el 1 de diciembre y se extenderán hasta el 31 de diciembre. Según lo establecido en los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional, durante este período el Parlamento solo podrá abocarse al tratamiento de los asuntos incluidos en el temario oficial.

El anexo que acompaña el decreto firmado por Javier Milei fija una agenda de 11 puntos que combina expedientes ya ingresados en las cámaras con iniciativas que el Gobierno enviará en los próximos días.

Entre los proyectos centrales en materia económica y fiscal figura el Presupuesto 2027, a este se suma el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado oficialmente como «Súper RIGI» y una iniciativa sobre Competitividad Financiera que aún resta ser remitida por el Ejecutivo.

Por su parte, en el plano político, institucional y de relaciones exteriores, la agenda incorpora:

Reforma Electoral Integral: proyecto aprobado recientemente por el Senado que modifica las reglas de campaña y financiamiento, suma criterios de «ficha limpia» para candidaturas y cargos, ajusta aspectos de la Boleta Única de Papel, el voto y la afiliación, y cambia la elección de representantes al Parlasur.

proyecto aprobado recientemente por el Senado que modifica las reglas de campaña y financiamiento, suma criterios de «ficha limpia» para candidaturas y cargos, ajusta aspectos de la Boleta Única de Papel, el voto y la afiliación, y cambia la elección de representantes al Parlasur. Alianza Estratégica Argentina–Estados Unidos: proyecto de ley que el Gobierno prevé enviar al Congreso para profundizar el vínculo bilateral y la cooperación entre ambos países. El texto aún no ingresó formalmente al Parlamento.

proyecto de ley que el Gobierno prevé enviar al Congreso para profundizar el vínculo bilateral y la cooperación entre ambos países. El texto aún no ingresó formalmente al Parlamento. Defensa de la Soberanía Nacional: iniciativa impulsada por el Ejecutivo enfocada en la seguridad nacional, la tutela de intereses y recursos estratégicos y reformas vinculadas a esas áreas, con debate y dictámenes ya iniciados en el Congreso.

iniciativa impulsada por el Ejecutivo enfocada en la seguridad nacional, la tutela de intereses y recursos estratégicos y reformas vinculadas a esas áreas, con debate y dictámenes ya iniciados en el Congreso. Ley de Hojarasca: propuesta orientada a derogar y depurar leyes y normas obsoletas o en desuso para agilizar el marco jurídico y aliviar la carga normativa.

propuesta orientada a derogar y depurar leyes y normas obsoletas o en desuso para agilizar el marco jurídico y aliviar la carga normativa. Pliegos y acuerdos: habilita a la Cámara alta a tratar los pedidos de acuerdo para designaciones y ascensos —como cargos judiciales u otros puestos que exigen aval parlamentario— ya remitidos por el Ejecutivo o enviados durante el período extraordinario.

En el documento compartido por Presidencia se informa que el temario se completa con regulaciones sectoriales y penales específicas: el Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, el marco regulatorio para la elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles, y un proyecto de combate contra el juego ilegal.