El influencer Pablito Castillo habló por primera vez de su depresión: “La estuve pasando muy mal” 

Pablito Castillo habló a camara sobre el proceso que lleva día a día batallando contra la depresión. El joven influencer que publica videos y hace reir a millones de personas, ahora dedidó uno de esos videos para contar lo que vive.

¿Qué se esconde detrás del influencer que conquistó Internet?

El video subido a su cuenta de Instagram, con 7 millones de seguidores, lo muestra como nunca antes: “Me cuesta mucho contar esto. Aunque siempre me vean alegre, quería contárselos porque siento que puedo dar una mano a otra persona. Sufrí de depresión y la estuve pasando muy mal. Me costaba salir de casa, me costaba socializar con la gente. Sentía que no me merecía nada. Me sentía mal…”, contó el joven que con los frutos de sus primeros tres años entre cámaras y likes, le compró la casa a su mamá. Pero el éxito, a veces, tiene grietas que no se ven en los videos virales.

“No podía verme bien físicamente. Me costó un montón. Comía mal, se me empezó a caer el pelo, me empezaron a salir manchas en el cuerpo. No podía salir de donde estaba, un lugar oscuro, feo”, admitió.

El problema de los vínculos virtuales

Pablito Castillo hizo mención a los problemas que se viven en la realidad y que en las redes no se muestran. Dio un claro ejemplo de los vínculos que existen solo a traves de una plataforma: «tenía miles de amigos del otro lado de las redes y cuando cerraba la aplicación me sentía solo», contó entre lágrimas.

Por último, el influencer que tiene fijado en su perfil un trend con Enzo Fernández dijo: “Empecé de a poquito a salir, a respirar aire fresco, a sentirme vivo, a sentirme alegre como soy yo. Y hoy me siento bien. Por eso quiero decirte a vos, si estás pasando esto, lo mismo que yo, que todo se puede de a poquito”.

Cada palabra, impregnada de una verdad que atraviesa la pantalla: la salud mental pesa tanto como la física, y nadie está obligado a pelear solo. “No estás solo en esto y todos necesitamos ayuda en algún momento. Todos podemos salir adelante. Así que si estás en tu casa, la estás pasando mal, sé que lo vas a lograr, como yo lo hice”.