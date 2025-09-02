Preocupación por la salud de Elton John tras un episodio que generó alarma en Francia

El legendario cantante británico Elton John, de 78 años, encendió las alarmas entre sus fanáticos luego de ser visto en Niza, al sur de Francia, en una situación que generó inquietud.

El video de Elton John en Francia que preocupó a sus fanáticos

El músico descendía de un yate cuando necesitó asistencia para poder movilizarse. Turistas que se encontraban en la zona registraron la escena con sus celulares y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El video, que muestra a la estrella internacional con dificultades para desplazarse, provocó preocupación por su estado de salud, especialmente entre sus seguidores que llenaron las plataformas con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Hasta el momento, el entorno de Elton John no emitió un comunicado oficial sobre su estado, aunque la difusión de las imágenes reavivó el debate sobre la exigente agenda que mantiene el artista incluso tras haber anunciado su retiro de los escenarios.

Con información de Visionshow