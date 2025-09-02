En las últimas horas comenzó a circular el rumor que vincula en un romance a Evelyn Botto con Fede Bal. La actriz, habló del tema tras ser consultada por sus compañeros en el programa «Tapados de laburo», transmitido por el canal de streaming OLGA. Qué dijo.

Evelyn Botto habló sobre su relación con Fede Bal tras los rumores de romance

En las últimas horas trascendió la noticia sobre el presunto romance entre Evelyn Botto y Fede Bal y fue la actriz la que tuvo que hablar del tema cuando le consultaron en vivo sus compañeros en el ciclo de streaming «Tapados de laburo».

“¿Vos no tenés nada para contar?”, le preguntó su compañero Nacho Elizalde, mientras le mostraba una foto de Fede Bal, a lo que la actriz reaccionó “El nivel de traición es total. Vos sos la traición hecha patas. Yo no puedo creer…”

Su compañero le contestó irónico: “Estoy acostumbrado a que me digan ‘traidor’, así que no pasa nada”. Finalmente Evelyn confesó: “Somos personas adultas responsables, pero nada más. Nunca pensé que ir al teatro iba a generar esto”.

“Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije para ir a Fede porque él tampoco había ido. Charlamos porque lo conozco hace un montón de tiempo. Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, detalló.

Tras la aclaración Botto le pidió a los fans que se tranquilicen: “Primero le quiero decir a todas las girls del chat, que me mandaron mensajes el fin de semana, por favor les pido que se calmen. Están todas muy alteradas. Está todo bien. Tranquilas, las quiero. Gracias”.

Y para cerrar descartó algo más que una amistad con Fede Bal: “Me cae bárbaro, él es muy piola, es muy interesante para hablar, hay mucho tema de conversación. Fue una gran salida y quizás lo vuelva a invitar a ir al teatro porque es un gran partner para ir al teatro. ¿Viste esa gente que sabe comentar?«